Wer den Körper trainiert, trimmt auch das Gehirn

In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist (lat. «Mens sana in corpore sano»). An dem vom römischen Dichter Juvenal vor fast 2000 Jahren geäusserten Spruch ist tatsächlich etwas dran, wie eine im Fachjournal «Neurology» veröffentlichte Studie zeigt.

Umfrage Kennen Sie jemanden, der an Alzheimer leidet? Ja, ich kenne Betroffene.

Nein, ich kenne niemanden.

Ich weiss es nicht.

Was heisst eigentlich Demenz?



Unter dem Begriff Demenz versteht man den kontinuierlichen Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit, vor allem von Gedächtnisleistung und Denkvermögen. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind weltweit rund 47,5 Millionen Menschen betroffen. In Europa leiden gemäss den Autoren der europäischen Demenzleitlinien fünf Millionen Menschen unter einer Demenz.



Die häufigste Form einer Demenz ist die sogenannte Alzheimer-Demenz, bei der die Ursachen neurodegenerativer Natur sind. Wissen-Push



Laut dieser kann regelmässige Bewegung – zumindest bei Frauen – das Demenzrisiko deutlich reduzieren oder das Einsetzen der neurodegenerativen Erkrankung verzögern.

Mehr als 40 Jahre Forschung



Für die Langzeitstudie hat das Team um Helena Hörder von der Universität Göteborg seit dem Jahr 1968 rund 1500 Frauen begleitet. Die Teilnehmerinnen waren zu Beginn zwischen 38 und 60 Jahre alt und nach Einschätzung der Wissenschaftler entweder sehr fit, fit oder unsportlich.

Bis zum Jahr 2009 wurden die Frauen immer wieder untersucht. Im Fokus standen dabei jeweils ihre Fitness sowie neurologische Aspekte.

Je sportlicher, desto fitter im Kopf



Das Ergebnis: Von den total 1462 Probandinnen erkrankten im Studienzeitraum 44 an Demenz (siehe Box), wobei offenbar die körperliche Konstitution eine Rolle spielte.

So waren von den als «sehr fit» eingestuften Frauen nur 5 Prozent von dem neurodegenerativen Leiden betroffen. In der Gruppe der als «fit» geltenden Frauen waren es bereits 25 Prozent, bei den als «unsportlich» bezeichneten sogar 45 Prozent.

Weiter zeigte sich, dass regelmässige Bewegung den geistigen Abbau verzögert. Bei den fitten Teilnehmerinnen trat die Demenz im Schnitt zehn Jahre später auf als bei den weniger sportlichen Damen.

Unterschiedliche Ansichten

Hörder und ihre Kollegen werten diese Erkenntnisse als Zeichen dafür, wie wichtig Sport auch für das Gehirn ist. Ihr Fazit: Wenn das Herz-Kreislauf-System in den mittleren Jahren gut in Schuss ist, könnte dies langfristig vor Demenz schützen.

Keith Fargo, Forschungsdirektor der Alzheimer's Association in Chicago, ist davon nicht ganz so überzeugt: «Es handelt sich hierbei um eine Assoziationsstudie, die Korrelationen aufdeckt, aber nicht unbedingt etwas über die Kausalität sagt», zitiert ihn CNN. Aber er könne sich gut vorstellen, dass das Gehirn von einem gesunden Herz-Kreislauf-System profitiere. Schliesslich sei das Gehirn von vielen Blutgefässen durchzogen.





(fee)