Würdest du dir parasitäre Würmer injizieren lassen?

Ich war jung und brauchte das Geld – mit diesem Satz können 17 niederländische Studenten später ihre Teilnahme an einer experimentellen Studie des Medizinischen Zentrums der Universität Leiden erklären. Denn die erfordert einiges an Mut.

Für rund 1200 Euro bekommen die Freiwilligen Larven von Saugwürmern der Art Schistosoma injiziert. Diese sollen dann drei Monate lang im Körper der Versuchspersonen bleiben, wo sie zu Würmern heranwachsen und geschlechtsreif werden.

Ernster Hintergrund

Auf diese Weise will das Team um Medizinerin Meta Roestenberg die Suche nach einem Impfstoff gegen die Infektionserkrankung Bilharziose vorantreiben, die von den Würmern ausgelöst wird (siehe Bildstrecke).

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO befallen die Parasiten weltweit jährlich 200 Millionen Menschen, vor allem in den subtropischen und tropischen Gebieten Südamerikas, Afrikas und Asiens.

Teuflische Krankheit

Der Ablauf der Studie ist dem in der freien Wildbahn nachempfunden. Dort sind die Larven in Gewässern anzutreffen. Kommen Menschen mit diesen in Berührung, bohren sich die winzigen Wesen in deren Haut.

Mit dem Blut reisen sie dann in verschiedene Organe, wo sie am Tag mehrere hundert Eier ablegen, aus denen dann neue Larven schlüpfen – ein Teufelskreis, der ohne Gegenmittel nicht aufhört und im schlimmsten Fall zum Tod des Betroffenen führt.

Überschaubares Risiko

Dass es den Studienteilnehmern genauso ergehen könnte, halten Roestenberg und ihre Kollegen für ausgeschlossen: Die Freiwilligen bekommen nämlich ausschliesslich männliche Larven verabreicht, die sich nicht allein vermehren können. Damit sei eine unkontrollierte Ausbreitung der Erkrankung ausgeschlossen.

Zudem steht ein Medikament parat, das am Ende des Untersuchungszeitraums die Parasiten töten und der absichtlich hervorgerufenen Infektion ein Ende setzen soll, so die Forscher.