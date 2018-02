Der irre Bomber, der New York 16 Jahre terrorisierte

Auf den alten Schwarzweiss-Aufnahmen sieht George Metesky so gar nicht wie ein gefährlicher Verbrecher aus. Eher wie ein netter Nachbar, mit dem man ab und zu vor dem Haus ein harmloses Schwätzchen hält. Doch harmlos war Metesky keineswegs. Hinter dem freundlichen Antlitz verbarg sich ein Mann, der in den 1940er- und 1950er-Jahren mit selbstgebastelten Bomben 15 Menschen verletzte.

Das Verhängnis nahm seinen Lauf, als Metesky bei der United Industrial Light and Power Company arbeitete, einer Tochterfirma des Energieversorgers Consolidated Edison. Dort wurde er bei einem Arbeitsunfall so schwer verletzt, dass er seinen Beruf aufgeben musste. 26 Wochen lang bekam er danach eine Lohnfortzahlung, dann war Schluss. Seine Forderung nach einer Kompensation wurde vor Gericht abgeschmettert, weil er damit zu lange gewartet hatte. Ob dieser Behandlung tief verbittert, sann Metesky auf Rache.

Die erste Bombe

Am 16. November 1940 fand die Polizei auf einem Fenstersims des Consolidated-Edison-Gebäudes eine Rohrbombe mit einer Notiz, die da lautete: «Con-Edison-Schufte, das ist für euch!» Ein Jahr später fand die Polizei eine weitere Bombe in der Nähe des Consolidated-Edison-Gebäudes, diesmal ohne Schreiben. Dann war vorerst Schluss. In einem Schreiben gab sich Metesky patriotisch und gelobte, solange die USA im Krieg waren, keine Bomben mehr zu legen. Er beschränkte sich in der Zeit darauf, Polizeiposten, Zeitungen und Consolidated Edison mit Briefen einzudecken, in denen er Gerechtigkeit forderte.

Dann, 1951, ging der Bombenterror weiter. Als Ziele wählte er nun hauptsächlich öffentliche Gebäude wie Bahnhöfe, Kinos und Bibliotheken. Am 29. März ging erstmals eine Metesky-Bombe auch wirklich hoch. Die Detonation in der Grand Central Station forderte keine Opfer. Im Dezember 1952 verletzte Metesky mit einer Bombe dann erstmals einen Menschen. Er hatte sie in einen aufgeschnittenen Sitz im Loew's Theater gesteckt. Ein Vorgehen, dass er mehrmals wiederholen sollte.

Verängstigte Bürger

Die Polizei bat die Presse, das Ereignis kleinzureden und keine Briefe des Bombenlegers zu veröffentlichen. Doch die Bevölkerung hatte längst Lunte gerochen und war entsprechend beunruhigt. Denn nun war klar: Ein irrer Bomber treibt sein Unwesen in der Metropole. Der Übername «Mad Bomber» war geboren.

Die Polizei suchte fieberhaft nach dem Täter. Ohne Erfolg. Bis 1956 legte Metesky weitere Bomben, die schliesslich insgesamt 15 zum Teil schwer verletzte Opfer forderten. Nicht alle Bomben gingen aber hoch; teils wurden sie erst später oder gar nie entdeckt.

Profiler kommt ins Spiel

In ihrer Verzweiflung wandte sich die Polizei schliesslich an den Kriminologen und Psychiater James A. Brussels und beauftragte ihn, ein Profil des irren Bombers zu erstellen – eine zu der Zeit noch wenig verbreitete Ermittlungsmethode. Brussels machte sich ans Werk und erstellte eine Beschreibung des Täters.

Die Informationen wurden mit der Öffentlichkeit geteilt, und Consolidated Edison wurde aufgefordert, ihre Akten nach Angestellten zu durchsuchen, auf die die Beschreibung passen könnte. Tatsächlich kam der entscheidende Hinweis schliesslich von Meteskys Ex-Arbeitgeber.

Am 21. Januar 1957 wurde der irre Bomber in seinem Haus in Connecticut verhaftet. Den Polizisten entging nicht, dass der Mann, den sie antrafen, fast genau dem Profil von Brussels entsprach. Metesky gestand auf der Stelle. Vier Monate später befanden die Richter Metesky für unzurechnungsfähig. So blieb ihm das Gefängnis erspart. Er wurde ins Matteawan Asylum for the Criminally Insane eingeliefert, einer Anstalt für geisteskranke Straftäter nördlich von New York. 1973 wurde er entlassen. Er ging zurück nach Connecticut, wo er 1994 mit 90 Jahren starb.

(jcg)