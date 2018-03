Die DIY-Kataloghäuser aus den Zwanzigern

Sears war einst der grösste Versandhändler Amerikas. Die Firma begann 1892 mit dem Verkauf von Uhren, expandierte aber bald und verkaufte auch Möbel, Haushaltsgegenstände und alles andere, was sich ein amerikanischer Haushalt zu dieser Zeit wünschte.

Dieser Piraten-Turm gehörte einst Bette Midler



70'000 Kataloghäuser verkauft

Alles begann 1906: Sears suchte nach einer Möglichkeit, mehr Baumaterialien zu verkaufen – dieser Teil seines Katalogs war am wenigsten profitabel. Ein Manager hatte schliesslich die rettende Idee: Sears sollte die einzelnen Bauteile einfach als Kit für ein ganzes Haus verkaufen.

Zwischen 1908 und 1940 konnte sich jeder, der genug Geld hatte, ein Haus aus dem Katalog aussuchen und bestellen. Alle Materialien und eine mindestens 75 Seiten lange Anleitung wurden den Käufern dann direkt vor die Haustür geliefert. In diesem Zeitraum verkaufte Sears knapp über 70'000 Kataloghäuser in Nordamerika.

370 unterschiedliche Designs

Sears wollte allen Wünschen gerecht werden und so konnten potenzielle Käufer im Katalog zwischen 370 unterschiedlichen Grössen und Designs wählen. Die hatten Namen wie «Winona» (typisch-amerikanischer Bungalow) oder «Alhambra», dessen Bauweise spanische Einflüsse hatte.

Das durchschnittliche Hausbau-Set beinhaltete rund 25 Tonnen Material mit über 30'000 vorgeschnittenen oder vorgeformten Teilen – und circa 340 Kilogramm Nägeln und Schrauben. Sanitäranlagen, Zentralheizungen und Elektrik waren damals keineswegs Standard und mussten extra bestellt werden.

Und obwohl die Sears-Kataloghäuser als sehr modern galten, hatten manche der Häuser, zum Beispiel das Modell 115 «Natoma», kein Badezimmer. Der Luxus eines eigenen Badezimmers gehörte ebenfalls noch nicht zum amerikanischen Standard.

Selber zusammenbauen

Sobald die Materialien geliefert worden waren, konnten die Neo-Hausbesitzer mit dem Zusammensetzen beginnen. Es war üblich, dass Freunde, Familie und Nachbarn beim Bau mithalfen, ganz wie es früher in den ländlichen Gebieten üblich war. Sears behauptete allerdings, dass ein «durchschnittlich talentierter Mann» das Haus in nur gerade 90 Tagen zusammenbauen könnte.

In manchen Fällen kauften lokale Firmen, Zimmermänner und Bauunternehmen die Häuser, um damit potenziellen Kunden ihre Arbeit zu zeigen. Heute geht man davon aus, dass rund die Hälfte der Sears-Häuser allein von Privatpersonen gebaut wurden.

Häuser stehen heute noch

Das teuerste und grösste Sears-Modellhaus war das «Magnolia». Das 10-Zimmer-Haus kostete damals 6488 Dollar, was heute ungefähr 88'000 Dollar entspricht. Das dreistöckige Gebäude wurden zwischen 1918 und 1922 verkauft. Heute stehen tatsächlich noch mindestens sieben «Magnolias» in den Vereinigten Staaten, eines davon in North Carolina. Dieses Haus wird seit 1940 als Sitz eines Bestattungsunternehmens genutzt.

Die besten Verkaufszahlen schrieb Sears 1929, kurz vor der grossen Depression. Danach wurde es schwierig für die Versandhändler: Die Leute konnten die gekauften Häuser nicht mehr bezahlen, neue wurden nicht gebaut. Hier bewies Sears viel Herz. Die Firma übernahm rund 11 Millionen Dollar an Hypothekenschulden für ihre Häuser. «Sie wollten nicht als herzloser Laden dastehen, der die Menschen um ihr Zuhause bringt», wurde damals in einer Mitteilung kommuniziert.

1934 verbesserte sich die Lage kurz, aber nicht nachhaltig. 1940 wurde die Modern-Homes-Abteilung geschlossen. Während eines Umzugs einige Jahre später ging ein Grossteil der Modern Homes-Akten verloren, diverse andere Firmen boten ähnliche Hausbau-Kits an. So ist es heute sehr schwierig, die echten Sears-Häuser als solche zu erkennen.