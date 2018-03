Microsoft-Milliardär spürt gesunkenen Kreuzer auf

Am 13. Mai 1942 trafen mehrere Torpedos der japanischen Marine die «USS Juneau». Der US-Flugabwehrkreuzer sank vor den Salomonen im Südpazifik. Wegen der Torpedos explodierten die vorderen Munitionskammern und das Schiff war innerhalb von nur wenigen Minuten von der Meeresoberfläche verschwunden. 683 Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben – lediglich zehn überlebten.

USS Juneau im Südpazifik entdeckt

76 Jahre lang lag die «USS Juneau» unberührt in 4000 Metern Tiefe. Bis jetzt: Ein privates Suchschiff des Microsoft-Mitgründers Paul Allen hat das knapp 165 Meter lange Wrack aufgespürt.

Entdeckt wurde die «USS Juneau» mithilfe von Sonartechnologie, wie das Expeditionsteam mitteilte. Anschliessend wurde ein ferngesteuertes U-Boot eingesetzt, um den Fund zu verifizieren. «Wir haben nicht damit gerechnet, das Schiff genau am St. Patrick's Day zu finden», sagte Robert Kraft, der Tiefsee-Direktor von Paul Allen gegenüber «The Guardian».

Der Untergang der «USS Juneau» hatte auch die Sullivan-Brüder unfreiwillig berühmt gemacht. Fünf der Brüder aus Waterloo, Iowa, waren an Bord des Kreuzers. Eigentlich dürften Geschwister gar nicht in der gleichen militärischen Einheit dienen. So schreiben es die Regeln der Marine vor. Die Sullivan-Brüder weigerten sich aber, ihren Dienst anzutreten, wenn sie nicht auf dem gleichen Schiff stationiert sein durften. Nach ihrem Tod wurde ein Zerstörer der US-Marine nach ihnen benannt.

