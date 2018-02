Die Mumie, die alle für eine Schaufensterpuppe hielten

Die Zeichentrick-Serie «He-Man and The Masters of the Universe» war in den 1980er-Jahren Kult. Prägend waren vor allem He-Man und sein Erzfeind Skeletor. Letzteren gäbe es jedoch nicht – zumindest nicht in der bekannten Form – hätte sein Erschaffer, Mattel-Designer Mark Taylor, nicht jene Geisterbahn besucht, in der Jahre später der Leichnam Elmer McCurdys entdeckt wurde.In der Netflix-Doku «Spielzeug: Das war unsere Kindheit» («The Toys That Made Us») erzählt Taylor, dass er nach seinem Besuch sicher war, nicht eine Puppe, sondern eine echte Leiche gesehen zu haben. Diese Begegnung habe ihn zur Figur Skeletor inspiriert. Doch erst als er im «Discovery Channel» von der abenteuerlichen Geschichte Elmer McCurdys erfahren habe, wusste er, dass sein Eindruck stimmte. (Bild: Screenshot Youtube/He Man Official)