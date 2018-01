«Die Zahl der Stürme liegt über dem Durchschnitt»

Mit Friederike erleben wir bereits den dritten starken Sturm in zwei Wochen. Weshalb das so ist und wie es weitergeht, erklärt Roger Peret, Meteorologe bei Meteonews, im Interview.

Im deutschsprachigen Raum ist seit 1954 die Freie Universität Berlin (FUB) für die Benennung von Tief- und Hochdruckgebieten zuständig.

Seit Ende 2015 vergeben die Meteorologischen Dienste Grossbritanniens und Irlands gemeinsam eigene Namen für Stürme. Seit Ende des letzten Jahres führen auch Spanien, Portugal und Frankreich eine gemeinsame Liste für Stürme, die eines der drei Länder betreffen könnten.



Für Burglind hatte Météo France ursprünglich gemäss der eigenen Liste den Namen David vorgesehen. Da Burglind dann aber zuerst die britischen Inseln heimsuchte, übernahm man den britisch/irischen Name Eleanor auch für den französischen Sprachraum. Und so war es in der Westschweiz nicht Burglind, sondern Eleanor, die für Schäden sorgte.



Herr Perret, ist eine solche Häufung von Stürmen aussergewöhnlich?

Es kommt in der Tat nicht alle Jahre vor, dass wir eine solche Anzahl von starken Stürmen erleben. Es gab aber auch schon andere Jahre, in denen mehrere Stürme aufeinander folgten. Ich kann mich an mehrere windige Winter in den letzten zwanzig Jahren erinnern. Einmalig ist die aktuelle Häufung sicher nicht.



Weshalb erleben wir zurzeit eine solche Häufung von Stürmen?

Im Winter ist es normal, dass sich über dem Atlantik Tiefdruckgebiete bilden. Ob es bei uns zu Stürmen kommt, hängt davon ab, wie die Tiefs sich nach Osten bewegen. Wieso wir zurzeit eine derart ausgeprägte Westwindwetterlage haben, lässt sich aber nicht sagen. Das ist einfach Wetter.



Mit wie vielen starken Stürmen muss man pro Winter rechnen?

Über den ganzen Winter (Dezember bis Februar) muss man mit zwei bis drei Stürmen im Rahmen, wie wir sie jetzt erlebt haben, rechnen. Dieses Jahr hatten wir drei, vier hintereinander. Damit liegen wir also schon über dem Durchschnitt.



Was macht einen aussergewöhnlichen Sturm aus?

Ein normaler Wintersturm sorgt im Flachland für Böen von 60 bis 90 km/h. Solche Stürme gibt es jedes Jahr zwei- bis viermal. Aussergewöhnlich wird es bei Böen ab 100 km/h im Flachland. Das ist ziemlich selten. Burglind brachte im Flachland recht verbreitet Böen mit über 100 km/h. Friederike hingegen ist ein normaler Sturm – und auch Evi Anfang dieser Woche war ein normaler Wintersturm.



Obwohl Evi doch auch noch für einige Schäden sorgte?

Das waren in erster Linie Nachfolgeschäden. Burglind hatte viele Bäume bereits angeknickt. Evi brachte sie dann noch vollständig zum Umstürzen.



Wie sehen die Aussichten für die nächsten Tage aus? Muss mit weiteren Stürmen gerechnet werden?

Am Montag wird es mit der Warmfront noch einmal Böen von 60 bis 80 km/h geben, nichts Arges. Sonst sehe ich bis auf weiteres nichts Gravierendes mehr auf uns zukommen. Sturmmässig ist nichts mehr los.



