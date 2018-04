«Es ist sinnvoll, wenn Kinder Hunden vorlesen»

Frau Ehmig, früher hiess es: Wer viel liest, ist bloss zu faul zum Arbeiten. Heute werden Lesen und vor allem Vorlesen als äusserst wichtig proklamiert. Wie und wann kam es zu dem Umschwung?

Es gab keinen Umschwung, es existieren noch immer beide Sichtweisen. Die ablehnende Haltung ist vor allem in Milieus anzutreffen, in denen Lesen keine besondere Rolle spielt. Das hat damit zu tun, dass die Menschen nicht den Zugang zum Thema haben. Sie haben nie erfahren, wie sehr man vom Lesen und Vorlesen profitiert.

Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal, Vorlesen sei die Mutter des Lesens. Stimmt das?

Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen, denen regelmässig vorgelesen wurde, später deutlich häufiger, lieber und intensiver lesen. Und damit auch besser.

Warum ist das wichtig?

Nur wer gut lesen kann, kann in der Schule mitmachen und mithalten. Andernfalls wird es schwierig zu verstehen, worauf etwa eine Textaufgabe in Mathe abzielt. Das merkt man auch an den Noten: Kinder, denen regelmässig vorgelesen wurde, schneiden in Schularbeiten systematisch besser ab. Ein weiterer positiver Effekt des Vorlesens: Die Kinder entwickeln sich in ihrer Persönlichkeit und Sozialkompetenz anders als Gleichaltrige ohne diese Erfahrung: Sie haben einen grösseren Gerechtigkeitssinn und sind empathischer.

Wie kommt das?

Einerseits durch die Geschichten selbst. Durch sie lernen Kinder, wie Menschen miteinander umgehen und dass es auch mal Schwierigkeiten gibt – auch wenn es sich bei den Protagonisten um Hasen oder Bären handelt. Andererseits trägt auch die Vorlese-Situation dazu bei: Eltern und Kind sind sich nah und kuscheln vielleicht sogar miteinander. Im Idealfall kommt es – ausgelöst durch die Geschichte – zu einem Austausch, der über die Geschichte hinausgeht. Soll heissen: Das Vorlesen gibt Eltern und Kindern die Möglichkeit, Erfahrungen aus dem Alltag zu reflektieren. Das trägt sicher mit dazu bei, dass die Kinder Erlebtes verarbeiten können.

Gibt es eine Alternative zum Vorlesen?

Nein. Nur beim Vorlesen haben wir eine ideale Verbindung von sprachlichen Impulsen, Interaktion und Inhalten, die Kinder lieben.

Wie sieht es mit Hörbüchern aus?

Hörbücher haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Aber sie dürfen nicht als Ersatz, sondern nur als Zusatz verstanden werden. Bei ihnen gibt es keinen Austausch und keine zwischenmenschliche Nähe. Das gemeinsame Erleben einer Geschichte und das Vor- und Zurückblättern in einer Publikation ist nicht gegeben.

Ab welchem Alter sollte man Kindern vorlesen?

Im Prinzip von Anfang an. Für ganz kleine Kinder gibt es Stoff- und Tastbücher. Natürlich verstehen sie dann noch nicht die Inhalte, aber sie lernen, wie man damit umgeht. Zudem können die Eltern die abgebildeten Dinge beim Namen nennen. Das bringt schon viel für das Lernen von Sprache und führt spielerisch an Bücher heran.

In Skandinavien ist es üblich, dass Kinder Hunden vorlesen. Ist das ratsam?

Das ist sehr sinnvoll. Gerade für Kinder mit Leseproblemen kann das sehr bereichernd sein, weil Hunde sich nicht darum kümmern, ob das Kind Fehler macht, langsam liest oder stolpert. Das gibt den Kindern Selbstvertrauen.

Wann sollte man mit dem Vorlesen aufhören?

Wenn die Kinder von sich aus sagen: «Ich kann das jetzt selbst.» Die meisten Eltern hören auf, wenn die Kinder in die Schule kommen. Das ist aber aus zwei Gründen schwierig: Einerseits weil die Kinder während des Lesenlernens mit Texten zu tun haben, die in ihrer Komplexität weit unter dem liegen, was sie bisher vorgelesen bekommen haben. Andererseits weil der Vorlesestopp auf die Kinder wie ein Liebesentzug wirkt. Schliesslich verbringen sie dadurch weniger Zeit mit ihren Eltern. Beides frustet und kann dazu führen, dass die Kinder die Freude am Lesen verlieren.