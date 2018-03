2135 geht die Welt unter

Die Weltraumbehörde Nasa glaubt, dass die Erde schon bald von einem Asteroiden getroffen werden könnte. Noch kreist der Asteroid mit dem Namen Bennu mit einer Geschwindigkeit von 100'000 km/h um die Sonne. Aber in 117 Jahren könnte der Himmelskörper die Erde treffen und damit das Leben auf unserem Planeten auslöschen. Laut Experten der Nasa besteht eine Chance von 1 zu 2700, dass dieses Szenario eintritt.

Die Weltraumbehörde will es nicht darauf ankommen lassen und heckt nun einen Plan aus, um den Weltuntergang zu verhindern. Unter dem Projektnamen «HAMMER» sucht die Behörde nach Möglichkeiten, den Asteroiden von seinem Kurs abzubringen – oder gar zu zerstören.

Eine Option wäre eine 8,8 Tonnen schwere Rakete auf den Asteroiden zu schiessen und ihn so vom Kurs abzubringen. Die zweite Möglichkeit sieht vor, eine Atombombe ins All zu befördern und damit Bennu zu pulverisieren.

Stärker als jede Wasserstoffbombe zuvor

«Mit der Rakete könnten wir den Asteroiden weit genug ablenken, damit der er weit genug an der Erde vorbeizieht. Wenn es aber schnell gehen muss, dann werden wir eine nukleare Waffe heranziehen», sagte der Physiker David Dearborn.

Ob sich das Projekt jedoch realisieren lässt, bleibt vorerst fraglich. Die Kosten würden sich nämlich auf mehrere Milliarden Dollar belaufen.

Zunächst soll eine Sonde auf Bennu landen. Diese hat die Aufgabe wichtige Informationen über den Brocken auf die Erde zu schicken. So will man auch die Beschaffenheit des Asteroiden klären, um in Erfahrung zu bringen, wie gefährlich er wirklich sein könnte.

Sollte Bennu aber tatsächlich mit der Erde kollidieren, werden rund 1,15 Gigatonnen an Energie freigesetzt, berechneten die Forscher der Nasa. Damit wäre die Explosion 23 Mal grösser als die bisher grösste Wasserstoffbombe.

