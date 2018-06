Aale auf Kokain leiden mehr als gedacht

Dass der Konsum von Kokain für den menschlichen Körper nichts Gutes bedeutet, ist bekannt. Weniger verbreitet ist, dass auch Tiere darunter leiden.

Umfrage Haben Sie schon einmal gekokst? Nein, ich bin doch nicht des Wahnsinns.

Nein, aber ich spiele mit dem Gedanken.

Ja, da ist doch nichts bei.

Ja, aber das war früher.

Ja, einmal und nie wieder.

Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

Besonders stark betroffen sind Europäische Aale (Anguilla anguilla). Sie nehmen die Droge und ihre Abbauprodukte über das Wasser, in dem sie leben, und über ihre Nahrung auf. Dabei reichern sie die für sie schädlichen Substanzen in ihrem Fettgewebe an – mit schwerwiegenden Folgen.

Kränker und ohne Partner



So bringt das Kokain den Hormonhaushalt der Aale durcheinander und führt zu einer Verdickung von Haut und Darm. Die Menge des die Tiere umgebenden Schleims nimmt dagegen ab, wie italienische Forscher 2015 im «Journal of Fish Diseases» berichteten.

Das sei äusserst problematisch. Denn dessen Aufgabe sei es eigentlich, Krankheitserreger abzuhalten, Verletzungen abheilen zu lassen und Alarmduftstoffe abzusondern. Weiter helfe er den Aalen dabei, passende Sexualpartner zu finden, so das Team damals. Weiter mache es die Tiere hyperaktiv.

Zerfallende Muskelzellen



Doch das ist bei weitem noch nicht alles, wie eine neue, im Fachjournal «Science of the Total Environment» veröffentlichte Arbeit von Forschern der Universität Neapel Federico II zeigt.

Das Rauschmittel reichert sich demnach auch im Gehirn, den Muskeln, Kiemen und anderem Gewebe an. Zudem sorge es dafür, dass Muskelzellen stark anschwellen oder zerfallen.

Der Todesstoss für den Europäischen Aal?

Das könnte für die laut Weltnaturschutzunion IUCN sowieso schon vom Aussterben bedrohten Tiere den Todesstoss bedeuten, führen die Biologen um Anna Capaldo aus.

Schliesslich müssen die Aale Tausende Kilometer zurücklegen, um von ihrem zeitweiligen Lebensraum in den Flüssen zu ihren Laichplätzen in der Sargassosee zu gelangen. Sind sie aber durch das Kokain in ihrem Körper geschwächt, könnten sie unterwegs sterben oder am Zielort so entkräftet sein, dass sie sich nicht mehr vermehren können.

(fee)