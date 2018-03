In deinem Geschirrspüler ist der Teufel los

Nachdem die Abwaschmaschine durchgelaufen ist, findet sich darin kein Leben mehr. So denken wohl die meisten. Doch stimmen tut das nicht, wie dänische Forscher im Fachjournal «Applied and Environmental Microbiology» schreiben.

Bildstrecken «Geschirrspüler oder von Hand abwaschen?»



Das internationale Team um Prem Krishnan Raghupathi von den Universitäten in Kopenhagen und Gent war der Frage nachgegangen, ob überhaupt etwas, und wenn, dann was genau die unwirtlichen Bedingungen in der Abwaschmaschine – heisses Wasser, Spülmittel und jede Menge Druck – überlebt.

Dafür knöpften sich die Wissenschaftler die Gummidichtungen von 24 handelsüblichen Geschirrspülern vor und nahmen Proben.

Eine wahre Mikroben-WG



Ergebnis: So klinisch rein, wie sich manch einer Abwaschmaschinen nach dem Spülgang vorstellt, sind diese gar nicht. Vielmehr tummelt sich in ihnen eine äusserst widerstandsfähige Truppe von Mikroorganismen, so die Forscher. Neben Pilzen seien sie auch auf Bakterien gestossen.

Konkret entdeckten Raghupathi und seine Kollegen die für ihre Robustheit bekannten Keime der Gattungen Pseudomonas, Escherichia und Acinetobacter. Diese gelten zwar gemeinhin als harmlos. Doch für Menschen mit bereits geschwächtem Immunsystem können sie gefährlich werden (siehe Bildstrecke). Zudem haben einige Pseudomonas-Vertreter bereits Antibiotikaresistenzen entwickelt.

Weiter trafen die Forscher in den Maschinen Bakterien an, die typischerweise die Haut oder den Darm des Menschen besiedeln, wie Staphylokokken, Streptokokken und Enterokokken.

Eigentlich unproblematisch, aber ...



Bei den Pilzen traten gemäss den Wissenschaftlern solche der Gattungen Candida, Cryptococcus und Rhodotorula am häufigsten auf. Wie die identifizierten Bakterien auch stellen die vorgefundenen Pilze vor allem für immunschwache Personen eine Gefahr dar.

Schwarzer Hefepilz (Exophiala dermatitidis) war in jedem dritten Gerät. Dieser ist als immer aggressiver werdend bekannt und tritt beim Öffnen des Gerätes mit dem Dampf aus. So kann er durch die Nase bis ins Gehirn vordringen.

So können sich beispielsweise Vertreter der Gattung Candida auf den Schleimhäuten im Genitalbereich, im Mund-Rachen-Raum oder auch im Darm ansiedeln. Cryptococcus hingegen kann ins Blut eindringen, die Blut-Hirn-Schranke überwinden und eine Hirnhautentzündung hervorrufen.

Nur einschalten reicht nicht



Laut den Forschern befanden sich die Bakterien und Pilze in sogenannten Biofilmen. Als solche werden Gemeinschaften von Mikroben bezeichnet, die an einer Oberfläche – in diesem Fall der Gummidichtung der Maschine – anheften und als Anker für weitere Bakterien und Pilze dienen. Hat sich eine solche etabliert, ist sie aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit nur noch schwer loszuwerden.

Weil sich weiter zeigte, dass in puncto Mikrobenbelastung auch das Alter des Geschirrspülers, die Häufigkeit seiner Benutzung und die Härte des Wassers eine grosse Rolle spielen, empfehlen Raghupathi und seine Kollegen, die Maschine regelmässig zu reinigen.

Udo Pollmer vom Europäischen Institut für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften rät zudem, nur Spülprogramme zu nutzen, bei denen die Wassertemperatur mindestens 60 Grad beträgt. Öko- oder Energiesparprogramme entfernten lediglich den sichbaren Schmutz, so der Experte gegenüber Deutschlandfunk Kultur. Denn auch wenn die nachgewiesenen Kleinstorganismen in der Regel unproblematisch sind: Schön ist die Vorstellung, sie so nahe an Geschirr und Besteck zu wissen, nicht.

