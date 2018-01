Am Mittwoch kommt der Super-Blau-Blutmond

Diese Woche wird ein Schlumpf geboren: Denn am Mittwoch kommt es zum Blue Moon. Das heisst, es ist zum zweiten Mal in einem Monat Vollmond. Weil das so selten ist, gibt es die englische Redewendung «Once in a blue moon». Das heisst, etwas tritt nur sehr selten ein. So werden Baby-Schlümpfe in der Fernsehserie nur bei Blue Moon geboren.

Beautiful.. another super moon this Wednesday, two in a month, I believe that's called a Blue Moon ?? https://t.co/NMfA3hzXEH– Leslie Lowe (@Leslie_Lowe) January 29, 2018

Als ob das Ereignis vom Mittwoch nicht aussergewöhnlich genug wäre, wird der Vollmond auch ein Supermond sein, wie schon am 3. Dezember und am 2. Januar. Der Mond steht derzeit der Erde besonders nahe und erscheint deshalb grösser.

Doch nicht nur super und blau wird der Vollmond sein, sondern auch noch rot: In derselben Nacht kommt es zu einer totalen Mondfinsternis. Weil die Erde ihren Schatten auf den Mond wirft, erscheint er dunkelrot, was als Blutmond bezeichnet wird.

On Jan. 31, 3 lunar events will come together in an unusual overlap that's being called a super blue blood moon. See how this celestial rarity will help @NASAMoon scientists observe what happens when the lunar surface cools quickly during a lunar eclipse: https://t.co/5keRakwhUkpic.twitter.com/x9jhb5foVY– Nasa (@Nasa) January 28, 2018

Die Finsternis kann man allerdings nur in Asien, Australien und vom Pazifik aus sehen. Am 27. Juli wird es die nächste Mondfinsternis geben, die auch in der Schweiz beobachtet werden kann, sofern das Wetter mitspielt. Allerdings wird der Mond dann besonders klein sein, wie eine Abbildung auf der Webseite des Vereins «Astroinfo» zeigt.

Nach so viel Spektakel auf einmal erholt sich die Natur im nächsten Monat: Im Februar wird es keinen Vollmond geben. Den nächsten Super-Blau-Blutmond wird es am 31. Januar 2037 geben.

What do you get when you have a supermoon, which also happens to be the 2nd full Moon of the month, passing through Earth's shadow during a total lunar eclipse? A #SuperBlueBloodMoon! Catch this lunar trifecta coming our way on Jan. 31: https://t.co/QA69bGCsyapic.twitter.com/qz0yQVCSVO– Nasa (@Nasa) January 27, 2018

