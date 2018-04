Lunde lassen beim Date die Schnäbel leuchten

Die Schnäbel der Lunde (Fratercula) kamen Forschern schon lange verdächtig vor. Schliesslich leuchten diese in strahlendem Orangerot, während der Rest des Vogelkörpers in dezentem Schwarz-Weiss gehalten ist.

Die Vermutung der Wissenschaftler: Möglicherweise dient das auffällige Körperteil dem Anlocken potenzieller Paarungspartner. Dass sie damit richtig liegen könnten, zeigt die Zufallsentdeckung eines Ornithologen von der Universität Nottingham.

Spezialbrillen für Vögel



Als Jamie Dunning UV-Licht auf ein totes Exemplar richtete, fing der eigentlich gelbe Bereich des Schnabels an zu leuchten — etwas, was unter normalen Lichtbedingungen für das menschliche Auge, nicht aber für die Lunde unsichtbar ist. Die Tiere können nicht nur rotes, blaues und grünes Licht sehen, sondern auch UV-Strahlen.

In einem nächsten Schritt prüfte Dunning, ob sich auch die Schnäbel lebender Lunde so verhalten. Dafür liess der Vogelkundler extra spezielle Sonnenbrillen für die Vögel anfertigen. Diese sollten verhindern, dass das helle UV-Licht den Augen der Alkenvögel schadet.

To study the ultraviolet properties of the puffins bill, we have had to design something to protect their eyes from the light.



These are our prototype auk 'sunglasses', designed at @designdotgold. #ornithology pic.twitter.com/LMCvdl3sv3