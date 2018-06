Darum haben so viele Fussballer O-Beine

Wer es im Profifussball zu etwas bringen will, muss schon als Kind trainieren. Doch das kann Folgen haben: Wird Fussball früh als Leistungssport ausgeübt, haben die Spieler ein erhöhtes Risiko, O-Beine zu entwickeln.

Folgenreiches O



Welch schmerzhafte Folgen eine solche Kniefehlstellung haben kann, weiss der deutsche Ex-Fussballer Pierre Littbarski nur zu gut. Seine O-Beine waren während seiner aktiven Zeit legendär. Manch einer scherzte sogar, zwischen seinen Knien würde eine ganze Rinderherde hindurchpassen. Spiegel.de nennt ihn gar «König der O-Beine».



Doch seit dem Jahr 2013 gilt das nicht mehr. Weil die Fehlstellung den Meniskus in seinem einen Knie fast zum Verschwinden gebracht hatte, liess sich der Torschütze des Jahres 1985 das rechte Bein begradigen. Wissen-Push



Dies ergab eine Studie von Forschern der Ludwig-Maximilians-Universität München, die im «Deutschen Ärzteblatt» veröffentlicht wurde.

O-Beine seien keineswegs nur ein Schönheitsfehler, berichtet Studienleiter Peter Helmut Thaller. Vielmehr erhöhe sich damit später im Erwachsenenalter das Risiko für eine Kniegelenksarthrose (siehe Box).

Verschiedene Ursachen



Thaller und sein Team werteten für ihre Arbeit verschiedene Studien aus. Dabei zeigte sich, dass bei jugendlichen Spitzenfussballern der Abstand zwischen den Knien im Schnitt um eineinhalb Zentimeter grösser war als in den Kontrollgruppen.

Die Forscher gehen davon aus, dass bei heranwachsenden Fussballern die chronische Überlastung auf dem Spielfeld mit ständigen plötzlichen Richtungswechseln und Manövern die Ursache für die Fehlbildung ist.

Weiter vermuten die Forscher, dass die Wachstumsfugen (lat. Epiphysenfugen), die für das Längenwachstum der Knochen zuständig sind, ihren Teil zu der Verformung beitragen. Die Überlegung: Wenn diese in jungen Jahren stark beansprucht werden, könnte das zu einem schiefen Wachstum führen.

Auch die Stollenschuhe der Spieler könnten beteiligt sein. Sie sorgten zwar für einen festen Stand, schränken aber gleichzeitig die Drehbewegung des Knies ein, was diesem zusetzen könnte.

Darum haben so viele Fussballer O-Beine

Auch andere Sportler betroffen



Amateur-Kicker müssen ob der Erkenntnisse aber nicht in Panik verfallen, denn laut Thaller und seinen Kollegen lassen sich die Resultate nicht auf den Breitensport übertragen. Im Gegenteil, Sport ist grundsätzlich gut für die Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen, wie Thaller betont. Die Fehlbildung trete gemäss den Analysen bei Profisportlern auf.

Der Mediziner wertete mit seiner Arbeitsgruppe die Daten von 1344 jungen Fussballern aus und stellte sie Daten von 1277 anderen Jugendlichen gegenüber, die entweder kaum Sport betrieben oder einen anderen Leistungssport. Ähnliche Hinweise auf ein Risiko für O-Beine gebe es auch bei Tennis und im Landhockey im Leistungssport. Jedoch sei die Datenlage hierbei eher dünn.

