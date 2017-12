Darum sind diese Filme von Atomtests so wertvoll

1962 führten die Vereinigten Staaten den letzten Test einer Kernwaffe in der Atmosphäre durch. Seither mögen über fünf Jahrzehnte vergangen sein, die Daten dieser Tests sind für die US-Streitkräfte allerdings immer noch relevant. Aus diesem Grund sind Wissenschaftler des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), einer Einrichtung des US-Energieministeriums, seit einigen Jahren daran, mehr als 10'000 Filmaufnahmen von Tests zu restaurieren und zu digitalisieren. Eine erste Tranche wurde im Frühling veröffentlicht, nun folgen 62 weitere Aufnahmen.

Umfrage Wird jemals in einem Krieg noch eine Nuklearwaffe gezündet werden? Nein, die Folgen wären zu ungeheuerlich.

Ja, von einer regulären Atommacht.

Ja, von Terroristen.

Weiss nicht.

Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

Die so vor dem Zerfall geretteten Filme haben nicht nur eine historische Bedeutung. Sie werden vom LLNL auch neu ausgewertet. Die Wissenschaftler wollen so genauere Daten über die Sprengkraft der einzelnen Kernwaffen erhalten, als dies bei der Erstauswertung in den 1950er- und 1960er-Jahren möglich war.

Wertvolle Daten

Und diese Daten sind äusserst wertvoll. Denn der letzte amerikanische Kernwaffentest überhaupt fand am 23. September 1992 statt. Seither finden die Tests nur noch als Simulationen am Computer statt. Physiker Greg Spriggs vom LLNL erklärt dazu: «Diese Simulationen sind nur so gut wie die Werte, auf denen sie basieren. Genaue Daten ermöglichen es uns, sicherzustellen, dass unser Atomwaffenarsenal sicher, verlässlich und wirksam bleibt, ohne dass wir die Tests wieder aufnehmen müssen.»

Das Hauptziel der Neuauswertung ist die genaue Bestimmung der Energiemenge, die bei den einzelnen Tests freigesetzt wurde. Dafür stehen den Wissenschaftlern vier bis fünf verschiedene Ansätze zur Verfügung, je nach Qualität der Filmaufnahmen.

Entstehung des Atompilzes

Eine Möglichkeit der Berechnung ist die Analyse des Atompilzes, wie er in der Aufnahme des Bighorn-Tests zu sehen ist (Video unten). Bighorn war eine 7,65-Megatonnen-Bombe, die am 27. Juni 1962 in 3,6 Kilometer Höhe bei Kiribati, südlich von Hawaii, gezündet wurde. Der Feuerball ist erst kreisrund, fast wie die Sonne. Dann trifft die Schockwelle auf den Boden auf und wird von dort zurückgeworfen. Als sie wieder beim Feuerball ankommt, drückt sie ihn von unten her flach, wodurch der Atompilz seine markante Form erhält. Aus der Geschwindigkeit, mit der der Atompilz aufsteigt, und der Höhe, die er erreicht, können die Forscher die freigesetzte Energiemenge berechnen.



Der Bighorn-Test der Operation Dominic. Im Rahmen der Operation Dominic zündeten die USA zwischen dem 25. April und dem 17. Juli 1962 zu Testzwecken insgesamt 40 Kernwaffen. (Video: LLNL)

Seinen Kollegen aus den 1950er- und 1960er-Jahren stellt Spriggs trotz ihrer im Vergleich zu heute primitiven Berechnungsmethoden ein gutes Zeugnis aus: «Die Messdaten, die sie erhielten, waren für die meisten Tests ziemlich genau. Aber wenn es darum geht, die Funktionstüchtigkeit unseres Arsenals zu erhalten, müssen wir sicher sein.»

«Es sind verheerende Waffen und ich hoffe, dass sie nie im Krieg eingesetzt werden. Aber unser Arsenal erweist sich seit mehr als 70 Jahren als wirksames Abschreckungsmittel. Ich hoffe, das Projekt kann dazu beitragen, dass es dies auch in Zukunft sein wird», erklärt Spriggs weiter.

(jcg)