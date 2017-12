Das isst die Welt zu Weihnachten

Biryani – dieses Gericht kommt, zusammen mit Salat, in Indien an Weihnachten traditionellerweise auf den Tisch. Und ist auf dem Subkontinent ähnlich populär wie unser Fondue chinoise.

Etwas bekannter mag den Schweizern da schon die Weihnachtsgans erscheinen – der Klassiker bei unseren deutschen Nachbarn. Welches Menü die Schweden bevorzugen und was traditionell in Madagaskar aufgetischt wird, sehen Sie in der Bildstrecke.

Was gab und gibt es bei Ihnen an den Feiertagen zu essen? Erzählen Sie uns davon in den Kommentaren.



