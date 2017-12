Ist das der fröhlichste Weihnachtssong der Welt?

So unterschiedlich Wham, Mariah Carey und Band Aid auch sind, sie haben eines gemeinsam: Ihre Weihnachtssongs – «Last Christmas», «All I Want For Christmas» und «Do They Know It's Christmas?» – begeistern Menschen auf der ganzen Welt.

Umfrage Wie finden Sie «Love's Not Just For Christmas»? Ich finde das Lied super, ein richtiger Ohrwurm.

Ich mag den Song, aber wirklich im Ohr bleibt er nicht.

Naja, er ist weder gut noch schlecht.

Ich finde ihn fürchterlich.

Video «Zeigs mir!»: Heavy Metal Christmas Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

Doch wie machen sie das? Dieser Frage ist der forensische Musikwissenschaftler Joe Bennett im Auftrag des britischen Shopping-Mall-Betreibers Intu nachgegangen. Normalerweise verdient Bennet sein Geld damit, Lieder zu analysieren, um die Musikindustrie davor zu bewahren, unter Plagiatsverdacht zu geraten.

Das Ziel: mithilfe dieses Wissens das fröhlichste Weihnachtslied aller Zeiten zu schaffen.

Das Beste vom Besten

Für sein Vorhaben scharte Bennett Musikwissenschaftler, Komponisten und Songschreiber um sich. Zwar gebe es keine Zauberformel für einen erfolgreichen Song, aber «wir können auf die bevorzugten Liedeigenschaften der Zuhörer schliessen, indem wir die beliebtesten Aufnahmen analysieren», so der Experte gegenüber «The Sentinel».

Das Team analysierte 200 der meistgestreamten Weihnachtslieder aus dem Jahr 2016 und fand heraus, dass die besonders erfolgreichen Tracks ähnliche Zutaten enthielten.

Eindeutige Zutaten

Es sind: Hinweise auf Feiern, Schnee, Heimat, Frieden und Liebe, Weihnachtsmann und (natürlich) Weihnachten. Ebenfalls nicht fehlen dürfen offenbar Schlittenglocken im Refrain, eine Dur-Tonart und ein durchschnittliches Tempo von 115 Schlägen pro Minute.

Ausgestattet mit diesem Wissen setzten sich die Songwriter Harriet Green and Steve Anderson ans Werk und schrieben «Love's Not Just For Christmas» (siehe Video oben), den, wie die Forscher schreiben, fröhlichsten Weihnachtssong aller Zeiten.

Haben Sie auch ein Lieblings-Weihnachtslied? Dann verraten Sie uns dieses – oder diese – im Kommentarfeld.

(fee)