Das letzte männliche Weisse Nashorn ist tot

Sudan war das letzte männliche Weisse Nashorn auf dem Planeten. Nach zwei Infektionen an seinem rechten Hinterbein hatte sich der Gesundheitszustand des 45-jährigen Kolosses massiv verschlechtert. Am Montag musste das Nashorn nun eingeschläfert werden wegen «altersbedingten Komplikationen», wie das Ol-Pejeta-Reservat in Kenia in einer Mitteilung schreibt.

Damit ist Nördliche Breitmaulnashorn (Ceratotherium simum cottoni), im Volksmund Weisses Nashorn genannt, dem Aussterben geweiht. Es leben nur noch zwei Weibchen namens Fatu und Najin – Najin ist Sudans Tochter und Fatu seine Enkelin.

1973 auf die Welt gekommen

Bereits Ende 2017 zog sich Sudan – er kam 1973 im Sudan zur Welt – eine altersbedingte Infektion am Hinterbein zu. Auf eine erste Behandlung sprach das Nashorn gut an, die Heilung verlief vielversprechend. Eine weitere, tiefer liegende Infektion hat dem Tier jetzt den Garaus gemacht.

Bis vor knapp 60 Jahren existierten noch mehr als 2000 Weisse Nashörner. Diese Unterart des Nashorns durchwanderte nach Angaben von Ol Pejeta Uganda, den Tschad, den Sudan, die Zentralafrikanische Republik und die Demokratische Republik Kongo, aber die Wilderei und jahrelange Bürgerkriege in den Regionen liess die Bestandszahlen massiv sinken.

Um Sudan vor Wilderern zu schützen, wurde er über Jahre hinweg 24 Stunden am Tag von bewaffneten Bodyguards beschützt. Finanziert wurde diese ungewöhnliche Massnahme durch Spenden.

(nag)