Der harte Weg zum Recycling-Weltmeister

Das Recycling wird oft als Errungenschaft der letzten Jahrzehnte angesehen. Doch der Gedanke, Abfall möglichst zu vermeiden und Ressourcen wiederzuverwerten, ist viel älter. Denn bis zur Industrialisierung und der damit einsetzenden Massenproduktion von Gütern konnten es sich die Menschen schlicht nicht leisten, Dinge einfach wegzuwerfen. Zu knapp und damit wertvoll waren zum Beispiel Gegenstände aus Metall oder Baumaterialien.

Die aktuelle Kampagne von Swiss Recycling will die Schweizer Bevölkerung für die Separatsammlung und das Recycling sensibilisieren. Mit der Unterstützung von 20 Minuten macht die Organisation auf den Nutzen des Recyclings aufmerksam und zeigt auf, dass die Wiederverwertung von Wertstoffen Ressourcen schont, CO2 reduziert und Energie einspart.



Noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Wiederverwendung von Wertstoffen eine Selbstverständlichkeit. In den beiden Weltkriegen war die Ressourcenknappheit ausschlaggebend, während es in der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre finanzielle Knappheit war, die die Menschen zum Recycling trieb.

Recycling nach dem Krieg kein Thema

Als sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Wirtschaft erholte, trat der Recycling-Gedanke in den Hintergrund. Geld und Güter waren im Überfluss vorhanden, was man nicht mehr brauchte, warf man fort. Die Abfallmenge nahm massiv zu. Unter anderem sorgte die Selbstbedienung in den Läden dafür, dass der Verpackungsmüll langsam, aber sicher zum Problem wurde. Aber auch die Industrie produzierte immer mehr und teilweise hochgiftigen Müll.

Da es aber bis in die 1980er-Jahre kaum griffige Gesetze zur Abfallbewirtschaftung und zum Umweltschutz gab, galt die Devise, den Abfall nach dem Motto «aus den Augen, aus dem Sinn» möglichst billig loszuwerden. Das Militär kippte Munitionsrückstände in den Thunersee, die chemische Industrie leitete unbehandelte Abwässer in den Rhein und der Haushaltsmüll landete auf ungeordneten Deponien, von wo aus Schadstoffe ungehindert ins Grundwasser oder in die Luft gelangen konnten.

Es gab zwar bereits Kehrichtverbrennungsanlagen – die erste entstand 1904 an der Josefstrasse in Zürich –, doch wurden deren Abgase ungenügend gefiltert, während mit Schwermetallen belastete Verbrennungsrückstände auf unsicheren Deponien landeten oder wie im Fall der Filterasche auf Waldwege gestreut wurden. Hunderttausende Tonnen Müll landeten aber nach wie vor auf Deponien. Es waren unhaltbare Zustände, die ab den 1970er-Jahren den Ruf nach vernünftigen Abfall- und Umweltschutzgesetzen laut werden liessen.

Erste griffige Gesetze

Das Gewässerschutzgesetz von 1971 machte den Anfang, 1979 folgte das Bundesgesetz über den Umweltschutz. Doch erst die Erstellung des Leitbildes für die schweizerische Abfallwirtschaft ab Mitte der 1980er-Jahre sorgte für eine grundsätzliche Neuorientierung. Auch die Wirtschaft war schliesslich bereit, die Kosten für eine umweltverträgliche Entsorgung zu akzeptieren, nicht zuletzt darum, weil die günstige Entsorgung im Ausland oder auf hoher See zunehmend unmöglich wurde.

Gestützt auf das Umweltschutzgesetz von 1983 traten in den folgenden Jahren verschiedene Verordnungen in Kraft, die den Umgang mit Sondermüll regelten, neue Richtlinien zur Luftreinhaltung einführten, das Deponiewesen in umweltverträgliche Bahnen lenkten und Leitplanken für die Wiederverwertung von Getränkeverpackungen und Elektrogeräten setzte. Diese und weitere staatliche Vorschriften sorgten nicht nur dafür, dass das gesamte Abfallwesen umweltverträglicher wurde, sie schufen auch die entscheidenden Anreize für das schweizerische Recyclingsystem.

Recycling beginnt sich zu lohnen

So setzte die Verordnung für Getränkeverpackungen 1990 Grenzen für die maximal im Abfall erlaubte Menge an Einweggetränkeverpackungen. Wird diese überschritten, wird ein Zwangspfand fällig. Dies sorgte dafür, dass Handel und Industrie ein Recyclingsystem für Alu-Dosen, PET-Flaschen und Glas aufbauten, um die geforderten Recyclingquoten zu erreichen.

1992 gründeten die Recycling-Organisationen der Getränkebranche zusammen mit der 1978 gegründeten Texaid den Verein Schweizerischer Recycling-Organisationen, die heutige Swiss Recycling. Die Menge separat gesammelter Wertstoffe nahm seither kontinuierlich zu, 2005 wurden erstmals mehr Siedlungsabfälle wiederverwertet als verbrannt.

Allerdings verharrt die Recycling-Quote seither bei etwa 50 Prozent. Und so braucht es für die Zukunft weitere Anstrengungen in den Bereichen neuer Sammlungen (zum Beispiel Getränkekartons oder Kunststofffolien), Kreislaufwirtschaft, Sekundärmärkte und der Recycling-freundlichen Gestaltung von Produkten. Nur so werden sich die Schweizer auch in Zukunft ohne schlechtes Gewissen als Recycling-Weltmeister bezeichnen können.