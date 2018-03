Die Chance ist gross, dass du Koks an dir hast

Spezielle Fingerscanner sollen helfen, Drogenkonsumenten schneller zu überführen. Doch was den Ermittlern die Arbeit erleichtert, wirft bei vielen Menschen vor allem eine Frage auf: Können die Geräte überhaupt erkennen, ob jemand Drogen konsumiert hat oder nur mit ihnen in Berührung gekommen ist?

Sie können, beruhigen britische Forscher im Fachjournal «Clinical Chemistry»: Der von ihnen entwickelte und in der Studie auf die Probe gestellte Fingerscanner kann zuverlässig zwischen Konsumenten und zufällig Kontaminierten unterscheiden.

Abstinent und trotzdem voller Drogen

Die Wissenschaftler um Mahado Ismail von der University of Surrey haben die Fingerabdrücke von 15 Drogenkonsumenten, die in den vorangegangenen 24 Stunden entweder Heroin oder Kokain genommen hatten, und 50 Personen, die keine Drogen nehmen, eingelesen. Dann wurden die Daten analysiert. Beide Teilnehmergruppen traten mit ungewaschenen Händen an.

Der Vergleich der Proben zeigte, dass die Geräte nicht nur bei den Konsumenten fündig wurden, sondern auch bei denjenigen, die noch nie im Leben eine der Substanzen genommen hatten: So konnte bei 13 Prozent der Abstinenzler Kokain und bei einem Prozent Heroin nachgewiesen werden.

Klare Unterscheidung möglich

Das, so die Hochschule in einer Mitteilung, verdeutliche einerseits, wie verbreitet die illegalen Substanzen mittlerweile seien. Andererseits hätte sich auch gezeigt, dass es einen klaren Grenzwert gebe: Ist der überschritten, hat man es mit einem Konsumenten zu tun, wenn er unterschritten ist, nicht.

«Wir können den Getesteten die Gewissheit geben, dass das Ergebnis des Scanners eindeutig ist», so Ismails Kollegin Melanie Bailey. Auch Ismail selbst ist überzeugt, dass in den Fingerscannern die Zukunft der Drogentests liegt: Sein Team hätte mit der Identifizierung des Grenzwerts dazu beigetragen, diese sicherer zu machen.

Die Studie wurde von Intelligent Fingerprinting mitfinanziert. Die britische Firma ist laut eigenen Angaben Entwickler des weltweit ersten kommerziell erhältlichen tragbaren Drogentests.



