Die Flammenwerfer von Elon Musk sind alle weg

In Kalifornien ist alles ein bisschen lockerer. So auch die Gesetze zu Flammenwerfern. Solange die Waffen ihr Feuer nicht weiter als drei Meter speien, sind sie dort legal zu kaufen. Diese Tatsache hat sich Unternehmer Elon Musk zunutze gemacht und 20'000 Flammenwerfer für 500 Dollar das Stück auf den Markt geworfen.

Bereits nach fünf Tagen waren sämtliche Flammenwerfer ausverkauft. Elon Musks Charisma scheint derzeit so gewinnend zu sein, dass er offenbar alles loswird. Die erwirtschafteten 10 Millionen sollen in seine Tunnelbaufirma Boring Company fliessen, die unter Los Angeles ein Netz von vollautomatischen Autotunnels bauen will.

Laut Elon Musk ist der Flammenwerfer ein toller Partygag:

ATF says any flamethrower with a flame shorter than 10 ft is A-ok. Our design is max fun for least danger. I’d be way more scared of a steak knife.

Der kalifornische Politiker Miguel Santiago sieht das etwas anders:



If this is real, I’m outraged and you should be too. If this is a joke, then it’s a terribly insensitive one given that we’re coming off of the worst wildfire season in history. Either way: NOT FUNNY. NOT GONNA HAPPEN. https://t.co/DCC2xyVsn4