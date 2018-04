Die Nasa lässt die nächste Concorde bauen

Die legendäre Concorde hatte viele Fehler: zu teuer, zu durstig, zu wenig Platz. Doch ihr Hauptproblem war der enorme Lärm, den sie produzierte. Verantwortlich dafür war der Überschallknall (siehe Box). Er macht Überschallflüge über bewohntem Gebiet unmöglich, was die Einsatzmöglichkeiten und damit die Wirtschaftlichkeit des Jets von vornherein stark beschnitt. Für ein Comeback der kommerziellen Überschallfliegerei ist es deshalb zwingend nötig, dieses Problem zu lösen.

Das ist ein Überschallknall



Der Überschallknall entsteht, wenn ein Objekt sich schneller als der Schall fortbewegt. Der Schall erreicht auf der Erdoberfläche eine Geschwindigkeit von rund 340 m/s, also rund 1225 km/h. Mit zunehmender Höhe sinkt die Schallgeschwindigkeit aufgrund der tieferen Temperaturen. So beträgt sie in 11'000 Metern 1062 km/h.



Nähert sich nun ein Kampfjet der Schallmauer, baut er vor sich eine immer stärker werdenden Luftwiderstand auf. Mit Erreichen der Schallgeschwindigkeit breiten sich die Schallwellen dann nur noch nach hinten aus, der Widerstand sinkt wieder, bleibt aber höher als beim Unterschallflug.



Nach überwinden der Schallgeschwindigkeit schleppt das Flugzeug also die für den Knall verantwortliche Druckwelle hinter sich her, weshalb der Pilot selbst den Überschallknall nicht hört. Ein einzelner Mensch am Boden hört den Knall einmal. Da der Knall allerdings dem Flugzeug folgt, hören ihn Personen, die sich weiter entfernt aufhalten, entsprechend später.



Einen Überschallknall hört man auch, wenn man eine Feuerwaffe abfeuert oder eine Peitsche knallen lässt.

Einen wichtigen Schritt in diese Richtung hat nun die US-Raumfahrtbehörde Nasa gemacht. Sie hat dem US-Rüstungskonzern Lockheed-Martin den Auftrag erteilt, einen Überschalljet zu entwerfen, zu bauen und zu testen, der lediglich einen kaum hörbaren Überschallknall produziert.

Nicht lauter als 75 Dezibel

Bis Ende 2021 soll die Arbeit, für die Lockheed-Martin 247,5 Millionen Dollar erhält, abgeschlossen sein, teilte die Nasa am Dienstag in Washington mit. Dann soll ein Prototyp des Experimentalflugzeugs mit der Bezeichnung Low Boom Flight Demonstrator (LBFD) fertig sein.

Das einsitzige Flugzeug soll knapp 30 Meter lang sein. Ist es in einer Höhe von 16,8 Kilometern mit einer Geschwindigkeit von 1510 km/h unterwegs, soll der am Boden hörbare Knall nicht lauter sein als das Zuschlagen einer Autotür, also etwa 75 Dezibel.

Möglich machen soll das die spezielle Form des Jets, die bereits am Computer und im Windkanal getestet wurde. Der Rumpf ist sehr schlank gehalten, auf Höhe des Cockpits sind zwei Entenflügel, sogenannte Canards, angebracht, dahinter Tragflächen in Deltaform.



Das Projektvideo der Nasa. (Video: Nasa)

Testflüge über Städten



Sobald der Prototyp fertig ist, will die Nasa selbst weitere Tests durchführen und ab Mitte 2022 dann bei Flügen über ausgewählten Städten der USA weitere Daten und vor allem Reaktionen der Bevölkerung sammeln. Die Erkenntnisse der Testflüge will die Nasa bis 2025 der US-Flugbehörde FAA übergeben. Die Hoffnung hierbei ist, dass das seit 1973 geltende Verbot von Überschallflügen über bewohntem Gebiet fällt. Das soll die Tür für eine neue Generation von Überschall-Passagierflugzeugen öffnen.

Rund 15 Jahre nach dem Aus der Concorde rückt somit eine mögliche Rückkehr des Überschallflugs wieder näher. Neben der Nasa und Lockheed-Martin arbeiten derzeit auch andere Unternehmen an Überschalljets (siehe Bildstrecke oben).



Der Überschallknall des Experimentalflugzeugs im Vergleich mit jenem einer F/A-18. (Video: Nasa)

(jcg/sda)