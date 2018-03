Diese Ameisen lassen niemanden hängen

In der Welt der Matabele-Ameisen (Megaponera analis) geht es nicht gerade zimperlich zu. Das liegt unter anderem an ihrer Lieblingsspeise, den Termiten. Die jagen sie mehrmals am Tag, fahren dabei aber selbst massive Verletzungen ein.

Umfrage Wie denken Sie über Ameisen? Ich finde sie absolut faszinierend.

Mich lassen sie relativ kalt.

Dazu habe ich keine Meinung.

Eine Matabele-Ameise trägt eine verletzte Artgenossin zurück ins Nest. (Bild: Erik T. Frank) Eine Matabele-Ameise trägt eine verletzte Artgenossin zurück ins Nest. (Bild: Erik T. Frank) Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

Der Grund: Die gut gepanzerten Termiten-Soldaten wehren sich mit ihren kräftigen Kieferzangen, was auf Seiten der Ameisen zu Toten und Verletzten führt. Oft werden ihnen zum Beispiel Teile der Beine abgebissen.

Retten, pflegen, versorgen



Was in solchen Fällen passiert, ist laut Forschern der Julius-Maximilians-Universität Würzburg wohl einmalig in der Tierwelt: Die verletzte Ameise ruft mithilfe chemischer Signalstoffe um Hilfe – und wird tatsächlich erhört.

Wie beim Menschen rauschen augenblicklich Helfer herbei und tragen den verletzten Artgenossen zurück ins Nest, wo sie ihn so weit verarzten, dass er beim nächsten Raubzug wieder dabei sein kann. Die Ameisen bespeicheln die offenen Wunden intensiv und oft minutenlang, schreibt das Team um Erik T. Frank, der mittlerweile an der Universität Lausanne forscht, in den «Proceedings of the Royal Society B».

«Wir vermuten, dass sie auf diese Weise die Wunde säubern und mit dem Speichel eventuell sogar antimikrobielle Substanzen auftragen, um die Gefahr von Infektionen mit Pilzen oder Bakterien zu verringern», so Frank in einer Mitteilung.

Schwerverletzte ausgenommen



Allerdings wird nicht mit allen verletzten Ameisen so verfahren: Schwerverletzte Exemplare bleiben sich selbst überlassen – auf eigenen Wunsch, wie es scheint.

Während sich Leichtverletzte ruhig verhalten und ihre noch verbliebenen Beine an den Körper ziehen, um ihren Abtransport zu erleichtern, gebärden sich die Schwerverletzten wild und schlagen regelrecht um sich. Die aussichtslosen Fälle sorgen also selbst dafür, dass keine wertvolle Energie in ihre Rettung investiert wird.

Für die Forscher kamen die neuen Erkenntnisse überraschend: Gerade bei sozialen Insekten, bei denen das Individuum im Vergleich zur ganzen Kolonie in der Regel nur wenig zählt, sei das nicht zu erwarten gewesen.

(fee)