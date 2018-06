Dieser Mann spielt mit dem ganzen Körper Klavier

Kaiji Moriyama ist ein Meister seines Fachs. Die Tanzkünste des Japaners machten ihn weltbekannt. Mit Klavierspielen hatte er dagegen bislang nur wenig am Hut. Trotzdem trat er vor kurzem mit dem Scharoun Ensemble der Berliner Philharmoniker an einem Konzert der Tokyo University of Arts auf und faszinierte mit seinem Spiel das Publikum.

Umfrage Spielen Sie Klavier? Ja.

Nein.

Nein, aber ich möchte es lernen.

Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

Mit seiner Fingerarbeit hatte das aber nichts zu tun. Moriyama berührte das Instrument nicht einmal: Statt mit den Händen über die Tasten zu fliegen, wirbelten sie während des gesamten Auftritts durch die Luft.

Ohne Künstliche Intelligenz gehts nicht

Möglich machte dieses kontaktlose Klavierspiel ein von Yamaha entwickeltes System, das mit Künstlicher Intelligenz (KI) funktioniert.

Diese kann mithilfe von Sensoren die Körperbewegungen von Tänzern in Echtzeit erkennen und an eine angeschlossene Ton-Datenbank weiterleiten. Die KI erzeugt daraus dann eine wohlklingende Melodie, wie der Auftritt Kaiji Moriyamas eindrucksvoll zeigt:



So tönt das erste völlig kontaktlose Klavierkonzert. (Video: Yamaha Corporation)

(fee)