Rettung in letzter Sekunde für das Weisse Nashorn?

US-Experten warnen in einem Kommentar zur Studie vor zu hohen Erwartungen. Beeindruckende Ergebnisse in einer Petrischale liessen sich nicht ohne weiteres in gesunden Nachwuchs übertragen, schreiben Terri Roth und William Swanson vom Center for Conservation and Research of Endangered Wildlife in Cincinnati . Bei High-Tech-Verfahren wie dem Klonen bleibe bisher «in fast allen Fällen» der Beitrag zum Arterhalt fraglich. Sie seien oft ineffizient, häufig gebe es Fehlgeburten und Todesfälle bald nach der Geburt.Ein Beispiel verdeutlicht das Problem: Nachdem das letzte Exemplar des Pyrenäensteinbocks, einer Unterart des Iberiensteinbocks, im Jahr 2000 gestorben war, wollten Wissenschaftler mit seinen Zellen neue Exemplare klonen. Tatsächlich kam es auch zur Geburt eines Jungtiers. Doch das starb nur wenige Minuten, nachdem es zur Welt gekommen war, an einer Missbildung der Lunge. So kam es, dass – zum ersten Mal in der Erdgeschichte – eine Unterart gleich zweimal ausstarb. (Bild: Wikimedia Commons/PD)