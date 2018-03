Gynäkologin operiert Brust aus Marzipan

Tumorentfernung, Brustverkleinerung und Beckenoperation: Dass so etwas heute medizinisch möglich ist, ist allgemein bekannt. Doch was sich genau dahinter verbirgt und was bei solchen Eingriffen genau passiert, wissen eigentlich nur Mediziner.

Umfrage Waren Sie schon einmal zur Behandlung im Spital? Ja, einmal.

Ja, schon mehrfach.

Nur, um jemanden zu besuchen.

Ich arbeite sogar in einem.

Nein, ich habe noch nie einen Fuss hineingesetzt.

Bis jetzt, denn das Klinikum Dortmund hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Wissenslücke mittels kurzweiliger Youtube- und Facebook-Filmchen zu schliessen. Das Besondere daran: die Kombination aus seriösen Informationen und skurrilen Ideen.

Kuchen wird zur Brust

So demonstriert etwa die Gynäkologin und Oberärztin Jency Palatty die Verkleinerung der weiblichen Brust anhand eines selbst gebackenen Rührkuchens. Die Brustwarzen hat sie aus rosa Marzipan modelliert.

Wie bei einem echten Eingriff sind auch bei der Kuchen-OP Handschuhe Pflicht. Schliesslich möchte Palatty das Backwerk nach dem Eingriff noch «meinen Kollegen anbieten». Da wäre es nicht gut, mit blossen Fingern drauf rumzupatschen, so die Medizinerin.

Auf dem WC wird Tacheles geredet



Auch über das Thema Stuhlprobleme wird ungewohnt offen und an ungewöhnlichem Ort informiert: auf der Spitaltoilette, von einer WC-Kabine zur nächsten und bei offener Tür – jedoch ohne runtergelassene Hosen.

Darm aus Pizzateig



Besonders ist auch die Art und Weise, in der Marcel Sandmann, Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie und Notfallmedizin, mögliche Operationstechniken bei Darmkrebs vorführt. Die werden nämlich mithilfe eines Darmmodells aus Pizzateig im klassischen Take-away-Karton und einem M&M's namens Gollum demonstriert.

Ziel der Videos sei es, dass der Patient erfährt, was Mediziner machen. Und das funktioniert am besten auf unterhaltsame Art. Das sehen offenbar auch die Ärzte so, wie Spitalsprecher Marc Raschke zur «Bild» sagt: «Die Ideen kommen meist von den Ärzten selbst.»

(fee)