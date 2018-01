Fliegen Sie durch den Orion-Nebel

Der Orion-Nebel ist das bekannteste Sternentstehungsgebiet in unserer galaktischen Nachbarschaft. Der 1344 Lichtjahre entfernte Nebel kann zwar mit blossem Auge beobachtet werden, Forscher, die mehr Details wollen, greifen aber auf Weltraumteleskope zurück. Was sie damit zu sehen bekommen haben, wurde nun vom Space Telescope Science Institute (STScI) der Nasa in einem eindrücklichen Video aufbereitet.

Zu sehen sind farbenfrohe Wolken, helle Sterne und detaillierte Strukturen des Nebels. Laut einer Mitteilung der Nasa wurden die Daten der Teleskope für das 3-D-Modell mit «Hollywood-Methoden» aufbereitet. Laut seinen Erschaffern soll das Video den Zuschauern einen bessern Eindruck der Gestalt der Region geben.

Tal wird sichtbar

So umfasst der Trapezium-Sternhaufen im Zentrum des Nebels ein schüsselförmiges Tal, das durch intensive Ultraviolett-Strahlung und die Sternwinde der grossen Zentralgestirne gebildet wurde. Auf den 2-D-Aufnahmen, die von den Teleskopen geliefert werden, ist das Tal nicht sichtbar.

Frank Summers, der die Visualisierung am STScI geleitete hat, erklärte zum Video: «In drei Dimensionen durch die bildliche Darstellung des Nebels fliegen zu können, gibt den Menschen ein viel besseres Gefühl dafür, was das Universum wirklich ausmacht.»

