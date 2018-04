Forscher entdecken riesige Dinosaurier-Fussabdrücke

Auf der schottischen Insel Isle of Skye sind riesige Fussabdrücke von Dinosauriern entdeckt worden, die 170 Millionen Jahre alt sind. Die Abdrücke seien in einer Lagune auf der Insel gefunden worden, teilte die Universität von Edinburgh am Dienstag mit.

Es handle sich um einen Fund von weltweiter Bedeutung, da er wichtige Aufschlüsse über die Jura-Periode und die Evolution der Dinosaurier gebe.

Die Wissenschaftler dokumentierten 50 Fussabdrücke in der Gegend in Schottland. Der grösste Abdruck messe 70 Zentimeter und stamme von einem Sauropoden, hiess es. Sauropoden waren bis zu zwei Meter gross. Auch Abdrücke von Theropoden, Vorfahren des Tyrannosaurus Rex, wurden entdeckt.

(fur/sda)