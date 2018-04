Gurken versetzen Katzen in Panik

In den Videos legen Katzenbesitzer heimlich eine Gurke hinter die Katze, während sie am Fressen ist. Entdeckt die Katze dann die Gurke, reagiert sie mit einem Katzenbuckel und springt in die Luft. Viele vermuten, dass sich die Katzen fürchten, weil die Gurke Ähnlichkeit mit einer Schlange hat. Die Reaktion könnte also angeboren und überlebenstechnisch sinnvoll sein.

Der Katzenforscher Dennis Turner vom Institut für angewandte Ethologie und Tierpsychologie hält diese Erklärung aber für unwahrscheinlich, denn Katzen lassen sich auch von anderen Gegenständen erschrecken, wie er gegenüber Spektrum.de sagt. Entscheidend sei der Überraschungseffekt. Zudem reagieren nicht alle Katzen mit einem Paniksprung auf die Gurke. Viele ignorieren sie einfach.

(jad)