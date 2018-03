«Der Durchschnitts-IQ ist nun dramatisch gefallen»

Der Tod des britischen Astrophysikers Stephen Hawking hat nicht nur in der Fachwelt für unzählige Reaktionen gesorgt. Hier eine Auswahl:

Umfrage Haben Sie «Eine kurze Geschichte der Zeit» («A Brief History of Time») von Stephen Hawking gelesen? Ja, bis zum Schluss.

Ja, ich habe damit angefangen.

Nein, das würde ich leider nicht verstehen.

Nein, das interessiert mich überhaupt nicht.

Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web, schreibt: «Wir haben einen kolossalen Verstand und wunderbaren Geist verloren. Ruhe in Frieden, Stephen Hawking.»



We have lost a colossal mind and a wonderful spirit. Rest in peace, Stephen Hawking. https://t.co/ectv7r4UIm — Tim Berners-Lee (@timberners_lee) 14. März 2018

Neil deGrasse Tyson, der bekannte amerikanische Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist, schreibt: «Sein Tod hinterlässt ein intellektuelles Vakuum. Aber es ist nicht leer. Stellen Sie es sich als eine Art Vakuum-Energie vor, die Raum und Zeit durchdringt und sich nicht messen lässt. Stephen Hawking, RIP 1942-2018.»



His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 14. März 2018

Die Nasa schreibt unter anderem: «Mögen Sie fliegen wie Superman in Mikrogravitation, so wie Sie es den Astronauten der ISS 2014 gesagt haben.»



Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) 14. März 2018

Die amerikanische Talkshow-Legende Larry King: «Ich habe Stephen Hawking in einem Interview einmal gefragt, was ihn im Universum am meisten verwirre. ‹Frauen›, antwortete er. Wir werden ihn vermissen. RIP.»



I once asked Stephen Hawking in an interview what puzzles him the most in all the universe. "Women," he answered. He will be missed. R.I.P. — Larry King (@kingsthings) 14. März 2018

An Galileos Todestag geboren, an Einsteins Geburtstag gestorben.



Dazwischen eine Legende.



Vielen Dank #StephenHawking pic.twitter.com/ElyS4hkRlS — ZehnVorne (@zehnvorne) 14. März 2018

Popsängerin Katy Perry: «In meinem Herzen ist ein grosses schwarzes Loch nur Stunden vor dem Pi-Tag. Ruhe in Frieden Stephen Hawking, wir sehen uns im Nächsten.»



there’s a big black hole in my heart hours before Pi day. Rest In Peace @Steven_Hawking... See you in the next ❤️ — KATY PERRY (@katyperry) 14. März 2018

Der offizielle Twitterkanal von «The Big Bang Theory» lässt verlauten: «In liebevoller Erinnerung an Stephen Hawking. Es war eine Ehre, ihn bei ‹The Big Bang Theory› dabei zu haben. Danke, dass Sie uns und die Welt inspiriert haben.»



In loving memory of Stephen Hawking. It was an honor to have him on The #BigBangTheory. Thank you for inspiring us and the world. pic.twitter.com/9rWoYqIToy — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 14. März 2018

Chris Hatfield, kanadischer Astronaut: «Genialität ist so erlesen und rar. Leben Sie wohl, Professor Hawking. Sie haben uns inspiriert und allen etwas beigebracht.»



Genius is so fine and rare. Goodbye Professor Hawking. You inspired and taught us all. pic.twitter.com/9Drdnv2eEe — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) 14. März 2018

Schauspielerin Sharon Stone hat ein Zitat von Stephen Hawking getwittert: «Das nächste Mal, wenn sich jemand darüber beschwert, dass du einen Fehler gemacht hast, sag ihm, dass das eine gute Sache sein könnte. Denn ohne Unvollkommenheit würden weder du noch ich existieren.»



Rest In Peace Stephen Hawking. 💔 pic.twitter.com/QxvrltnDJq — Sharon Stone (@sharonstone) 14. März 2018

Maria Shriver, US-Fernsehjournalistin und Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger, schreibt: «Im Himmel gibt es heute Nacht einen neuen Stern. Ruhe in Frieden, Stephen Hawking. Dein Ratschlag und deine Weisheit leben weiter.»



A new star is in the heavens tonight. Rest in peace, Stephen Hawking. Your advice and wisdom live on. pic.twitter.com/RqUjo4qQa8 — Maria Shriver (@mariashriver) 14. März 2018

Schauspielerin Zoe Saldana: «Adieu, brillanter Geist. Danke, dass Sie so grosszügig mit Ihrem Wissen waren in der kurzen Zeit, in der Sie unter uns waren.»



Farewell to a brilliant mind.

Thank you for being so generous with your knowledge in the brief time you were with us. #ripstephenhawking pic.twitter.com/nUF5oynQWi — Zoe Saldana (@zoesaldana) 14. März 2018

Schauspieler Macaulay Culkin: «Ich habe gerade vom Tod von Stephen Hawking erfahren. Er war sowohl ein Genie als auch meine Lieblingsfigur bei den Simpsons. Wir werden dich vermissen, Kumpel.»



I just heard about Stephen Hawking's passing. He was both a genius and my favorite Simpsons character. We'll miss you, buddy. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 14. März 2018

Seit ich als Schüler „Eine kurze Geschichte der Zeit“ gelesen hat, haben mich Mann und Leben fasziniert. Diese Zuversicht trotz eines harten Schicksals macht Mut. RIP, Stephen Hawking. CL #stephenhawking — Christian Lindner (@c_lindner) 14. März 2018

An Geburtstag von Einstein und am Pi-Tag sterben. Besser hätte Hawking es sich kaum ausdenken können. #StephenHawking pic.twitter.com/ixzO1KBpAR — Peter Kohl (@NautBio) 14. März 2018

"Hey Albert! Alles klar?"



"Hi Stephen! Wollen wir?"



"Klar! Kann losgehen! Was wir alleine nicht schaffen, schaffen wir jetzt zusammen!"



Wie ich mir das im Jenseits gerade vorstelle. #StephenHawking — Froschdomse (@froschdomse) 14. März 2018

Matt Selman, ausführender Produzent der «Simpsons»: «Adieu Stephen Hawking, der intelligenteste Gaststar in der kurzen Geschichte der ‹Simpsons›».



Farewell to Stephen Hawking, the most intelligent guest star in the brief history of The Simpsons pic.twitter.com/po3fIHgEdh — Matt Selman (@mattselman) 14. März 2018

Die Universität Cambridge, an der er lehrte, würdigt ihn mit einem kurzen Video:



Professor Stephen Hawking 1942-2018 - a video tribute https://t.co/DzwjZII2RL — Cambridge University (@Cambridge_Uni) 14. März 2018

(jcg)