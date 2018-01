In den USA ist das Pfannkuchen-Eis zurück

Die Menschen rund um den Lake Michigan erleben derzeit ein seltenes Wetterphänomen: Auf dem Wasser hat sich eine Menge sogenanntes Pfannkuchen-Eis gebildet.

Als solches bezeichnet man meist tellerförmige Eisklumpen, die zusammen einen sich träge bewegenden Eisbrei bilden (siehe Video). Pfannkuchen-Eis kommt normalerweise nur in der Arktis oder in der Antarktis sowie an der Ostsee vor.

2012 gab es allerdings auch auf dem Bodensee solche Eisteller, wie das Bild eines Lesers zeigt. Damals war es in der Schweiz so kalt, dass in Häusern Leitungen einfroren.

(Bild: Leser-Reporter)

Die Bedingungen müssen stimmen



Damit sich die auch Tellereis genannten Eissscheiben bilden können, braucht es Kälte und Wind. Durch die Kombination bildet sich eine dünne, suppenartige Schicht, die Grease Ice oder Eisschlamm genannt wird.

Angetrieben durch Wind und Wellen, schwappt der Eisschlamm immer wieder auf, wodurch sich mit der Zeit ein leicht erhöhter Rand bildet. Denn während flüssiges Wasser wieder abläuft, lagern sich die Eiskristalle am Rand der runden Eisscheiben ab und wachsen so zu dem pfannkuchentypischen aufgestülpten Rand zusammen.

