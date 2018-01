So erleben Schweizer in Kapstadt die Wassernot

Wegen einer Jahrhundert-Dürre droht in Kapstadt ein kompletter Trinkwasser-Stopp. Bleibt es in der nächsten Zeit so trocken und wird der Wasserverbrauch nicht drastisch zurückgefahren, wird in der südafrikanischen Millionenmetropole spätestens am 21. April das Wasser abgestellt.

Umfrage Waren Sie schon einmal in Kapstadt? Einmal? Mehrfach!

Ja, es war grossartig.

Ja, aber es hat mir dort nicht gefallen.

Nein, aber ich habe es vor.

Nein, es interessiert mich auch nicht.

Das müssen Kapstadt-Touristen jetzt wissen



Kapstadt ist ausgerechnet in den aktuell heiklen Monaten – Januar bis März – bei Reisenden besonders beliebt. Deshalb hat



- Wasserhähne zudrehen, denn bei geöffnetem Hahn werden bis zu sechs Liter Wasser pro Minute verschwendet.



- Kurz duschen, wenig spülen: Einwohner und Touristen werden gebeten, die Duschzeit auf maximal zwei Minuten zu beschränken. Wenn möglich, sollte die WC-Spülung nur dann betätigt werden, wenn zwingend notwendig.



- Handtücher mehrmals nutzen: Wer auf den täglichen Handtuchwechsel im Hotel verzichtet, trägt zu massiven Wasser- und Stromersparnissen bei. In vielen Hotels werden bereits Papier- statt Handtücher angeboten, um Wäsche zu sparen.



- Mehrwegbehälter nutzen: Um abgefülltes Wasser herzustellen, braucht es rund sechsmal so viel Wasser, als sich in der eigentlichen Flasche befindet. Deshalb werden wiederverwendbaren Trinkflaschen empfohlen. Kapstadt ist ausgerechnet in den aktuell heiklen Monaten – Januar bis März – bei Reisenden besonders beliebt. Deshalb hat South African Tourism eine Broschüre herausgegeben, die verrät, wie Kapstadt-Besucher «ohne grössere Unannehmlichkeiten» Wasser sparen können. Das sind die wichtigsten Punkte:, denn bei geöffnetem Hahn werden bis zu sechs Liter Wasser pro Minute verschwendet.Einwohner und Touristen werden gebeten, die Duschzeit auf maximal zwei Minuten zu beschränken. Wenn möglich, sollte die WC-Spülung nur dann betätigt werden, wenn zwingend notwendig.Wer auf den täglichen Handtuchwechsel im Hotel verzichtet, trägt zu massiven Wasser- und Stromersparnissen bei. In vielen Hotels werden bereits Papier- statt Handtücher angeboten, um Wäsche zu sparen.Um abgefülltes Wasser herzustellen, braucht es rund sechsmal so viel Wasser, als sich in der eigentlichen Flasche befindet. Deshalb werden wiederverwendbaren Trinkflaschen empfohlen.

Danach müssten sich die knapp 4,4 Millionen Einwohner ihr Wasser, das dann auf 25 Liter pro Person pro Tag begrenzt ist, unter Aufsicht von Militär und Polizei an 200 Verteilstellen abholen.

Wer kein Wasser spart, wird zur Kasse gebeten

Damit es nicht soweit kommt, hat die Stadtverwaltung Massnahmen ergriffen: Trotz Temperaturen um die 30 Grad Celsius wurden Schwimmbäder geschlossen. Grünanlagen und Golfplätze werden nicht mehr bewässert. Viele Hotels haben die Abflussstopfen der Badewannen entfernt, um Schaumbäder ihrer Gäste zu verhindern.

Auch die Kapstädter selbst sind gefordert: Ab Februar dürfen sie während fünf Monaten pro Kopf nur noch 50 Liter Wasser täglich verbrauchen. Das muss fürs Trinken, Kochen, Putzen, Duschen und für die WC-Spülung reichen. Wer mehr Wasser nutzt, muss Strafe zahlen. «Wir können die Menschen nicht mehr nur bitten, kein Wasser zu verschwenden. Wir müssen sie zwingen», erklärt die Stadtverwaltung. Aktuell gilt noch ein Tageslimit von 87 Litern pro Person.

Zum Vergleich: In der Schweiz werden pro Person im Schnitt 142 Liter pro Tag verbraucht.

Gründe für den Notstand

Schuld an den aktuellen Zuständen ist nicht nur die enorme Trockenheit. Auch das starke Bevölkerungswachstum und der marode Zustand der Leitungen spielen eine Rolle. «Wasserrohrbrüche gehören hier zum täglichen Bild», berichtet der Winterthurer Sacha von der Crone, der 2017 nach Südafrika ausgewandert ist und in der Kapstadt-Gemeinde Somerset West ein Guesthouse besitzt.

Doch: «Es geschah viel zu lange nichts.» Erst jetzt würden Systeme gebaut, mit denen Grundwasser gewonnen oder Schmutzwasser wieder aufbereitet werden kann. Die erste Entsalzungsanlage für Meerwasser soll im Februar in Betrieb gehen.

Von der Crone nennt noch einen weiteren Grund für den Wassernotstand: «Die Südafrikaner haben keinen Bezug zum kostbaren Gut Wasser.» Erst mit den Restriktionen sei es verboten worden, Auto oder Boote zu waschen oder Gartenschläuche ohne Ventil zu benutzen. «Öko-Duschbrausen wie wir sie in der Schweiz seit Jahren nur noch kaufen können, waren hier nie ein Thema.»

Neuer Alltag in Südafrika

Den Preis für das späte Handeln der Verwaltung zahlen nun die Bürger. Sie müssen sich umstellen. Das WC wie üblich nach jedem Besuch zu spülen, liegt nicht mehr drin. Es gilt der Leitsatz ‹If it's yellow let it mellow, if it's brown flush it down› (Wenn es gelb ist, lass es liegen, wenn es braun ist, spüle es runter). «Das zu befolgen, kostet Überwindung, aber es geht», schreibt Leser-Reporter Thomas Hüsler, der seit einem Jahr in Kapstadt lebt. «Zum Glück haben wir zwei Toiletten im Haus.»

Auch sonst versuchen er und seine Verlobte, den Wasserverbrauch so tief wie möglich zu halten. «Wir fangen beim Duschen das Wasser in zwei Kübeln auf und befüllen damit anschliessend den Spühlkasten oder nutzen es zum Putzen.» Auch das Abwasser aus der Waschmaschine geht diesen Weg – bei Hüsler genauso wie bei von der Crone.

Die Exil-Schweizer kommen mit dem veränderten Umgang mit Trinkwasser gut zurecht. Aber sie machen sich Sorgen, was die Zukunft anbelangt, vor allem was die 25 Liter angeht, die den Kapstädter voraussichtlich ab dem 21. April zustehen. «Wie soll das gehen?», fragt von der Crone. «Wenn ich für das Wasser anstehe, wer geht dann arbeiten?» Auch die angekündigte Polizei- und Militärpräsenz an den Wasserausgabestellen stimme ihn nachdenklich.





(fee/jcg)