Ist der Tesla gar nicht im All unterwegs?

Sogar SpaceX-Boss Elon Musk gibt zu, dass die Aufnahmen seines Tesla Roadster im All irgendwie falsch aussehen. «Es sieht so lächerlich und unmöglich aus», sagte er nach dem Start der Falcon-Heavy-Rakete, die den Sportwagen am Dienstag ins All beförderte. «Aber du kannst sicher sein, dass es real ist, weil es so fake aussieht. Ehrlich», erklärte er weiter. Doch nicht jeder nimmt ihm das ab.

Besonders die Flat-Earther, die glauben, dass die Erde eine Scheibe sei, kauften Musk die Pioniertat nicht ab. Nach dem weltweit mit Spannung verfolgten Start der zurzeit stärksten Rakete schrieb die Flat Earth Society auf Twitter: «Menschen, die glauben, dass die Erde eine Kugel ist, weil ‹sie im Internet ein Auto im Weltall gesehen haben›, sind die gleichen, die sagen: ‹Es ist wahr, ich habe es im TV gesehen.› Das ist ein schwaches Argument. Wieso sollten wird glauben, dass irgendein Privatunternehmen die Wahrheit sagt?»

People who believe that the Earth is a globe because "they saw a car in space on the Internet" must be the new incarnation of "It's true, I saw it on TV!" It's a poor argument.



Why would we believe any privately-held company to report the truth?