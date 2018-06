Jaxa-Raumsonde erreicht Asteroid für Materialprobe

Nach vier Jahren im All hat die japanische Raumsonde Hayabusa2 ihr Ziel erreicht. Die Sonde mit dem Asteroidenlander Mascot an Bord sei nun in einer Position 20 Kilometer vom Asteroiden Ryugu entfernt, bestätigte die japanische Raumfahrtagentur Jaxa am Mittwoch. «Wir waren alle sehr erleichtert», sagte Missionsleiter Makoto Yoshikawa. «Wir sind weit gekommen, aber ab nun geht es um den wirklichen Teil der Mission.»

Die Sonde wird nun Messungen vornehmen und einen geeigneten Landeplatz auf dem ungewöhnlich eckigen Asteroiden suchen. «Die wissenschaftlich überraschende Form von Ryugu und seine vielen Krater werden die Auswahl eines geeigneten Landeplatzes für Mascot spannend, aber auch herausfordernd gestalten», erklärt die Leiterin des Mascot-Landers, Tra-Mi Ho vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in einer Mitteilung.

Hüpfender Lander

«Hayabusa2» soll den rund 300 Millionen Kilometer von der Erde entfernten Asteroiden vermessen und im Jahr 2020 Material von seiner Oberfläche zur Erde bringen. Der vom DLR und der französischen Raumfahrtagentur CNES entwickelte Lander Mascot (Mobile Asteroid Surface Scout) wird dagegen auf Ryugu bleiben.

Dort wird sich der Lander hüpfend über die Oberfläche bewegen, um Messungen an mehreren Orten zu ermöglichen, wie das DLR schreibt. Die Forscher wollen genauere Einblicke in die Beschaffenheit und den Aufbau erdnaher Asteroiden gewinnen, um diese sehr alten Fragmente des Sonnensystems zu verstehen und Einblick in die Entstehungsgeschichte der Planeten zu gewinnen. Schliesslich geht es auch darum, mögliche Asteroidenabwehrmissionen effektiver zu planen.

(jcg)