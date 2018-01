Krimi-Fans sind nicht die besseren Verbrecher

Krimiserien wie «Tatort» oder die verschiedenen «CSI»-Reihen können potenziellen Verbrechern wichtige Informationen zur Ausführung und Vertuschung von Straftaten liefern. So lautet eine oft gehörte Kritik.

Umfrage Schauen Sie Krimiserien? Ja, ich bin regelrecht süchtig danach.

Ja, wenn sonst nichts anderes kommt.

Nein, die sind mir in der Regel zu heftig.

Ich schaue gar keine Serien.

Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

Dass es diesen von Experten «CSI-Effekt» genannten Einfluss tatsächlich gibt, ist allerdings wissenschaftlich nie belegt worden. Psychologen von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz haben diese Forschungslücke nun geschlossen.

In vier Schritten zur Antwort



Für die im Fachjournal «International Journal of Law, Crime and Justice» veröffentlichte Studie wertete das Team um Andreas Baranowski zunächst Statistiken aus den Datenbanken vom deutschen Bundeskriminalamt BKA und dem amerikanischen FBI aus. Dabei verglichen sie die Rate der Verbrechensaufklärung in der Zeit vor dem Start der US-Serie «CSI: Crime Scene Investigation» im Jahr 2000 mit jener danach.

Anschliessend befragten sie 24 verurteilte Kriminelle, ob sie derartige Serien für hilfreich erachten, um einer Strafverfolgung zu entgehen.

In einem weiteren Schritt liessen Baranowski und seine Kollegen Zuschauer von «CSI» in die Rolle von Kriminellen schlüpfen und bei einem fiktiven Tatort Spuren verwischen. Als Kontrollgruppe dienten Probanden, die im Alltag solche Serien nicht schauen. Ähnlich verlief auch ein vierter Test mit 120 Studienteilnehmern. Diesmal spielten sie das Verbrechen aber mithilfe eines Puppenhauses nach.

«Kein Zusammenhang»



Alle Teiluntersuchungen führten zu dem Schluss, «dass zwischen dem Konsum von forensischen Serien und den Fähigkeiten, ein Verbrechen zu begehen, kein Zusammenhang besteht», wie die Hochschule mitteilt.

Vielmehr scheinen andere Faktoren ausschlaggebend zu sein. So schnitten im vierten Versuchsteil die Männer besser ab als Frauen, jüngere Teilnehmer besser als ältere und höher gebildete besser als weniger gebildete Probanden.

Weiter fiel auf: Versuchspersonen aus technischen Berufen, vorwiegend Männer, scheinen bei der Verbrechensvertuschung auch gewisse Vorteile zu haben.

Aufgrund dieser Erkenntnisse kommen die Forscher um Baranowski zu folgendem Urteil: «Wir können jetzt die Mythen widerlegen, die seit 20 Jahren in den Medien und anderen Schriften kursieren, und mit relativ grosser Sicherheit behaupten, dass Leute, die ‹CSI› schauen, nicht besser darin sind, ihre Spuren zu verwischen, als andere Menschen auch.»

(fee)