Ernste Gesichter machen es Grenzwächtern schwer

Bitte recht freundlich! Das hört man oft, wenn Fotos gemacht werden. Es sei denn, die Aufnahmen sind für den Pass gedacht. Auf den sogenannt biometrischen Bildern ist Lächeln nämlich verboten. Angesagt ist stattdessen ein neutraler Ausdruck, der die digitale Verarbeitung von Gesichtern vereinfacht (siehe Box).

Was ist Biometrie?



Biometrie setzt sich aus den griechischen Wörtern «bio» für Leben und «metron» für Mass zusammen. Biometrie bedeutet demnach nichts anderes als die Vermessung von Lebewesen, im Fall der Passfotos: des Menschen.



Für die Passbilder werden einige unveränderliche Gesichtszüge einer Person vermessen und als Erkennungsmerkmal genutzt. Dazu gehören beispielsweise der Abstand der Augen, der Stand der Wangenknochen und das imaginäre Dreieck, das von der Oberlippe zum Nasenrücken führt.



Zwar tauchen diese Merkmale für sich genommen häufig in der Weltbevölkerung auf, doch die Kombination ist bei jeder Person nahezu einmalig. Mithilfe mathematischer Formeln lässt sich diese Kombination in Zahlen ausdrücken und digital festhalten sowie abgleichen. (Bild: Cato Institute)



Doch was die Arbeit für Computer erleichtert, macht sie für menschliche Grenzwächter deutlich schwerer. Denn Menschen können andere Menschen besser erkennen, wenn diese lächeln, wie Forscher im «British Journal of Psychology» berichten.

Drei Teilstudien, eine Erkenntnis



Für die Untersuchung hatte das Team um Mila Mileva von der University of York drei verschiedene Tests durchgeführt. So mussten in einem 40 Probanden einige Dutzend Porträtfotos miteinander vergleichen. Die einen Bilder zeigten Menschen mit neutralem Ausdruck, die anderen solche, die entweder mit offenem oder geschlossenem Mund lächelten.

Alle drei Teilstudien kamen zu dem gleichen Schluss: Die Teilnehmer konnten zwei Bilder derselben Person am besten als solche identifizieren, wenn die Lippen der Abgebildeten ein offenes Lächeln zeigten. Am zweitbesten gelang es, wenn die abgebildete Person mit geschlossenem Mund lächelte. Am schwierigsten fiel den Testpersonen die Entscheidung, wenn die Fotografierten neutral schauten.

«Sobald es eine Diskrepanz im emotionalen Ausdruck gibt – zum Beispiel beim Vergleich eines lächelnden und eines neutralen Bildes – sinkt die Treffergenauigkeit erheblich», zitiert die Hochschule Mileva in einer Mitteilung.

Besser zwei Fotos im Pass speichern



Die Psychologin und ihre Kollegen schliessen daraus, dass es demnach für von Menschen durchgeführte Passkontrollen besser wäre, wenn die Porträtierten auf den Fotos lächelten.

Die ihrer Meinung nach praktikabelste Lösung sei es, zusätzlich zu dem biometrischen Foto, das auf dem Chip im E-Pass gespeichert ist, auch noch ein solches zu speichern, auf dem die abgebildete Person lächelt.

Grund für die bessere Identifizierbarkeit von Lächelnden ist laut den Forschern, dass durch das Hochziehen der Mundwinkel kleine Fältchen entstehen, die von Menschen als weitere individuelle Identifikationsmerkmale wahrgenommen würden.

