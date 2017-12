Männer könnten bald mit Hormongel verhüten

Im nächstens April beginnt das US-Gesundheitsministerium mit einem gross angelegten klinischen Test eines neuartigen Verhütungsgels. Es soll geprüft werden, ob das hormonelle Gel, das auf die Haut aufgetragen wird, eine sichere Methode zur Empfängnisverhütung darstellt.

Im Jahr 2012 konnten die Forscher bereits nachweisen, dass durch die Kombination von zwei Gels die Spermienzahl auf weniger als 1 Million pro Milliliter reduziert wird. Das ist deutlich weniger als die übliche Zahl von 15 bis 200 Millionen pro Milliliter und reicht, um eine Fortpflanzung zu verhindern. Inzwischen ist es den Forschern gelungen, die beiden Gels zu kombinieren, was die Anwendung deutlich vereinfacht.

Test mit Hunderten Paaren

Das Gel enthält das synthetische Schwangerschafthormon Nestoron und Testosteron. Das Nestoron senkt den Testosteronspiegel in den Hoden so weit ab, dass die Spermaproduktion gehemmt wird. Das Testosteron im Gel sorgt dagegen dafür, dass der Testosteronspiegel in anderen Bereichen des Körpers im Gleichgewicht bleibt. Pro Tag muss eine Menge aufgetragen werden, die etwa einem halben Teelöffel entspricht. Das kann am Oberarm oder im Schulterbereich erfolgen. Die Wirkung hält rund 72 Stunden an, sodass ein einmaliges Vergessen keine Folgen haben sollte.

Der Test wird mit über 400 Paaren in den USA, Chile, Grossbritannien, Italien, Schweden und Kenia durchgeführt. Zuerst wird während vier Monaten überprüft, ob die Anzahl Spermien tatsächlich wie gewünscht abnimmt. Anschliessend dürfen die Paare während eines Jahres nur noch mir dem Gel verhüten.

Die beteiligten Forscher sind überzeugt, dass sich das neue Verhütungsmittel bewähren wird. «Ich bin sehr zuversichtlich, wenn Männer das Gel jeden Tag korrekt anwenden, wird es sehr effektiv sein», sagte Stephanie Page, eine der beteiligten Forscherinnen zum «MIT Technology Review».

(jcg)