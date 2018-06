Fans lösen Erdbeben in Mexiko-Stadt aus

Hirving «Chucky» Lozanos Tor gegen Deutschland liess gestern eine ganze Nation in kollektiven Jubel verfallen. Allein in Mexiko-Stadt dürften mehrere Millionen Menschen zur exakt gleichen Zeit aufgesprungen sein. Und das blieb nicht ohne Folgen, wie das mexikanische Institut für geologische und atmosphärische Forschung, das den Erdbebendienst Simmsa betreibt, auf Twitter mitteilte.

«Das in Mexiko-Stadt erfasste Erdbeben wurde künstlich hervorgerufen. Möglicherweise durch die massiven Sprünge beim Tor der mexikanischen Auswahl bei der Weltmeisterschaft», schrieb das Institut. Mindestens zwei Sensoren hätten das Erdbeben in Mexiko-Stadt erfasst.

El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b — SIMMSA (@SIMMSAmex) 17. Juni 2018

Der chilenische Erdbebendienst Sismologia Chile bestätigte das Mini-Beben in Mexiko und schrieb auf Facebook, dass es sich dabei um ein mässiges Beben von einer Maximalstärke von IV auf der Mercalliskala gehandelt habe. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass am Samstag in der peruanischen Hauptstadt Lima bereits ein Mini-Beben registriert worden war, als die Peruaner gegen Dänemark einen Penalty verschossen hatten.

(jcg)