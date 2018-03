Mach es wie der Iceman und du frierst nie wieder

80 Minuten in einem Eisbad sitzen – und das so gut wie nackt? Für Wim Hof kein Problem. Nur mit Mütze und Shorts bekleidet einen Halbmarathon nördlich des Polarkreises laufen? Auch das hat der Niederländer schon hinter sich, genauso wie viele andere Aktionen, die zeigen: Kälte macht dem 58-Jährigen nichts aus.

Umfrage Wie schützen Sie sich vor der Kälte? Ich bleibe einfach im Bett liegen.

Ich laufe so rasch wie möglich ins Büro.

Ich ziehe einfach viele Schichten Kleider an.

Die Kälte macht mir nichts aus.

Ich mache Ferien im Süden.

Bildstrecken Ablehnung lässt uns frieren Darum frieren Pinguine nicht ein So funktioniert die Wim-Hof-Methode



Die nach dem Iceman benannte Methode könnte auch als «kontrollierte Hyperventilation» bezeichnet werden. Denn es gilt zu atmen, bis einem schwindelig wird. Dann so lange den Atem anhalten, wie man sich wohl fühlt. Laut «New York Post» wird dadurch Adrenalin ausgeschüttet, wodurch der Körper in der Lage ist, auch Extremtemperaturen auszuhalten.



Doch bevor man einfach so ans Werk geht: Ganz ohne Grund ist die Methode nicht unumstritten. Einige Kritiker beschreiben sie als gefährlich und unverantwortlich. Auch Wim Hof scheint dieser Meinung zu sein: Immerhin bietet er entsprechende Trainings an. Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

Weil das auch gerne andere Menschen von sich behaupten würden, versuchen Forscher schon länger, Hofs Geheimnis auf die Spur zu kommen. Doch erst jetzt sind ihm Forscher der Wayne State University in Detroit auf die Schliche gekommen – mithilfe verschiedener bildgebender Verfahren.

Gedankenkraft lässt Kälte vergessen



Während der Scans trug Hof jeweils einen regulierenden Kälteanzug und wandte seine sogenannte Wim-Hof-Methode an, eine Kombination aus Atem- und Meditationstechniken (siehe Box), die es ihm laut eigener Aussage möglich macht, eisige Temperaturen zu überstehen.

Der Vergleich mit Probanden zeigte, dass der Iceman, wie die internationale Presse Hof nennt, keine körperlichen Besonderheiten aufweist, sondern zwei Tricks anwendet, um nicht zu frieren, wie das Team um Mediziner Otto Muzik im Fachjournal «Neurolmage» heisst.

Zwei Tricks, ein Resultat



Der Niederländer ist offenbar in der Lage, die Nervenfasern in seinem Körper so anzusteuern, dass die Muskeln im Rumpf aktiv werden, so die Forscher weiter. Dadurch würde ihm wärmer.

Zudem zeigte sich, dass bei dem 58-Jährigen die Region im Gehirn weniger aktiv ist, die für die Verarbeitung des unangenehmen Kältegefühls zuständig ist. Die Hirnregion, die für das Unterdrücken von Schmerzen verantwortlich ist, sei dagegen stärker aktiviert.

Kein Unikum



Offenbar kann Hof das bewusst steuern und so in seinem Körper sogenannte neuromodulatorische Substanzen aktivieren, die ihn die Kälte besser ertragen lassen, so das Fazit von Muzik und seinen Kollegen.

Das bedeutet im Umkehrschluss: An Hofs Technik ist etwas dran. Und das wiederum heisst: Jeder sollte sie erlernen können – so wie dies offensichtlich auch die Freediverin Ai Futaki getan hat:





(fee)