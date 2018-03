Nasa schickt Wetter-Satelliten ins All

Waldbrände, Zyklone, Nebel und Stürme will die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit Hilfe eines neuen Satelliten künftig besser beobachten können. Der Satellit «GOES-S» startete am Donnerstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral an Bord einer «Atlas»-Rakete.

Bis «GOES-S» komplett einsatzbereit ist, werden aber noch einige Monate vergehen. Bis dahin wird die Nasa immer wieder Updates liefern:

Der Satellit ist Teil einer Reihe von Wetterbeobachtungs-Helfern der US-Klimabehörde NOAA. «GOES-R» war bereits 2016 gestartet, zwei weitere sollen folgen.

