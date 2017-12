Profi-Pickel-Ausdrückerin machts jetzt auch im TV

Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das beweist die US-Dermatologin Sandra Lee schon seit geraumer Zeit in den sozialen Medien. Auf Youtube, Instagram und Facebook teilt sie als Dr Pimple Popper Fotos und Videos, die zeigen, wie sie Mitessern, Eiterpickeln, Fettansammlungen und Zysten beherzt zu Leibe rückt.

Obwohl die Bilder von Lees Schaffen alles andere als schön anzusehen sind, wächst die Zahl ihrer Follower kontinuierlich. Mittlerweile haben mehrere Millionen Menschen, sogenannte Popaholics, ihre Videos abonniert. Das Interesse an ihrem Tun ist so gross, dass die Pickel-Expertin sogar Merchandising anbietet.

Pickel ausdrücken auf noch mehr Kanälen



Auf diesen Erfolg sind nun auch andere aufmerksam geworden, wie die Hautärztin auf ihren Kanälen verrät: Am 3. Januar 2018 zeigt der US-Sender TLC eine Spezialsendung über Lee und ihre besten Fälle.

Die Zusammenarbeit mit dem TV-Netzwerk geht online weiter. Gemeinsam haben sie die Facebook-Serie «This is Zit» entwickelt, in der bisher unveröffentlichte Pickel-Ausdrück-Szenen zu sehen sein werden und solche, die sich sonst hinter der Kamera abspielen.

Warum?

Dass sich TLC für das Treiben Lees interessiert und entsprechende Formate produziert, ist nicht verwunderlich. Schliesslich darf der Sender angesichts der grossen Zahl von Dr-Pimpel-Popper-Fans auf hohe Einschaltquoten hoffen. Weitaus bemerkenswerter ist, dass es überhaupt Menschen gibt, die diese unappetitlichen Szenen (siehe Video unten) ansehen und lieben.

(Video: Tamedia mit Material von Youtube)

Die Dermatologin hat ihre eigene Theorie: «Wenn man ein komplexes Problem gelöst oder eine schwere Frage beantwortet hat, fühlt man Zufriedenheit und Glück. Ich denke, dass meine Videos die gleichen Gefühle auslösen.» Das mache den einen oder anderen süchtig.

Das sagen Forscher



Konkreter äussert sich da Daniel Kelly, Philosoph an der Purdue University und Autor des Buches «Yuck! The Nature and Moral Significance of Disgust» (Igitt! Die Natur und die moralische Bedeutung des Ekels). Ihm zufolge handelt es sich bei der Gefühlsregung um eine Abwehrreaktion, beispielsweise bei Krankheiten: «Anstatt abzuwarten, bis etwas Schlechtes in uns gelangt, das wir bekämpfen müssen, hilft uns Ekel, uns von Dingen und Menschen fernzuhalten, die uns krank machen können», zitiert ihn «Medical Daily».

Zusätzlich weiss Abstossendes zu faszinieren, wie der ungarische Philosoph Aurel Thomas Kolnai in seinem Buch «Ekel Hochmut Hass – Zur Phänomenologie feindlicher Gefühle» schrieb. Man schaue hin, ganz so wie Fans des Genres es auch bei Horror-Filmen tun.

Den Grund nennt Lutz Jänke von der Universität Zürich gegenüber SRF: «Wenn wir entspannt sind, befinden wir uns in einer mittleren Erregungslage. Das finden wir auf Dauer nicht so angenehm. Wir suchen stets eine gewisse Auslenkung.» Diese dürfe aber nicht zu stark sein. Es scheint, als böte die Dermatologin Lee ihren Fans das richtige Mass.

(fee)