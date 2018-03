Raumfahrer bringen WM-Ball ins All

Eine Sojus-Rakete mit zwei US-Astronauten und einem russischen Kosmonauten an Bord ist am Mittwoch zur Internationalen Raumstation (ISS) gestartet. Mit im Gepäck: ein Ball der Fussball-Weltmeisterschaft.

Drew Feustel und Richard Arnold sowie ihr russischer Kollege Oleg Artemjew hoben um 18.44 Uhr MEZ auf dem Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan «erfolgreich» ab, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos bekanntgab. Die Sojus-MS-08 soll nach einer zweitägigen Route am Freitagabend an der ISS andocken.

Im Zeichen der Fussball-WM

Alle drei Besatzungsmitglieder waren bereits zuvor im Weltall gewesen – der 52-jährige Feustel und der 54-jährige Arnold allerdings jeweils nur 40 Tage lang. Der 47-jährige Artemjew, der in einer kleinen Stadt nahe Baikonur aufgewachsen ist, war im Jahr 2009 schon einmal für 169 Tage auf der ISS gewesen.

Der Raketenstart stand für Artemjew ganz im Zeichen der Fussball-WM, die vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland stattfindet. «Wir nehmen den Ball mit, der beim ersten Spiel zum Einsatz kommen soll», hatte er vor dem Flug angekündigt. Im Mai solle sein russischer Kollege Anton Schkaplerow, der seit Dezember auf der ISS arbeitet, den Ball wieder zurück zur Erde bringen.

Destination space: achieved! @Astro_Ricky, @Astro_Feustel and @OlegMKS have entered the microgravity environment of space, made evident by the floating talismans visible in this interior view of their spacecraft. Watch: https://t.co/OSmfzUKd1fpic.twitter.com/3r2ztqLTjQ– Nasa (@Nasa) 21. März 2018

Artemjew nahm auch ein WM-Maskottchen mit in das Raumschiff. Das Stofftier, ein Wolf, fing an zu schweben, als die Schwerelosigkeit nach etwa neun Minuten Flug einsetzte, wie in einer Video-Übertragung der US-Raumfahrtbehörde Nasa zu sehen war. Die Raumfahrer haben immer einen solchen Indikator dabei, oft Plüschtiere ihrer Kinder.

(chk/sda)