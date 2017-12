Riesige Eiszeithöhlen unter Montreal entdeckt

Eigentlich wollten Daniel Caron und Luc Le Blanc, zwei kanadische Höhlenforscher, sich nur die Höhle von Saint-Léonard in Montreal (siehe Box) genauer anschauen. So wie schon so oft zuvor. Dieses Mal verlief der Besuch jedoch etwas anders.

Die Höhle von Saint-Léonard



angehören. Die Caverne de Saint-Léonard ist 35 Meter lang und zählt seit 1988 als «Kulturerbe von regionalem Interesse». (Bild: Facebook.com/Caverne de Saint-Léonard) Sie ist natürlichen Ursprungs und befindet sich mitten in Montreal, im Stadtteil Saint-Léonard. Entdeckt wurde sie zu Beginn des 19. Jahrhunderts – je nach Quelle entweder im Jahr 1811 oder 1812. Fest steht jedoch: Erst am 1. Juli 1815 wurde sie erstmals von einem Menschen betreten. Danach war sie vor allem bei den Bewohnern der Gegend sehr beliebt. Heute ist sie nur noch in den Sommermonaten und nach Anmeldung begehbar. Die Touren werden von der Société québécoise de speléologie , der auch Daniel Caron und Luc Le Blancangehören. Die Caverne de Saint-Léonard ist 35 Meter lang und zählt seit 1988 als «Kulturerbe von regionalem Interesse». (Bild: Facebook.com/Caverne de Saint-Léonard)

Hinter einer Kalkstein-Wand entdeckten die beiden einen bis dato unbekannten, rund 200 Meter langen, sechs Meter hohen und etwa drei Meter breiten Durchgang (siehe Bildstrecke). Dieser wiederum führt zu einem weit verzweigten Höhlensystem samt Tropfsteinen, das seit 15'000 Jahren von Menschen unberührt war.

«Wir haben das Ende noch nicht erreicht»

«Das ist eine riesige Entdeckung, die wir da gemacht haben», zitiert der TV-Sender CBC Le Blanc. «So etwas passiert einem nicht häufig im Leben.»

Die Höhle sei so tief, dass Grundwasser in ihr stehe. Deshalb konnten die beiden Forscher und ihre dazugeeilten Kollegen auch nur ein Stück weit hineinwaten. Anschliessend stiegen sie in ein aufblasbares Kanu, um auch die bis zu fünf Meter unter Wasser stehenden Bereiche zu erkunden.

Alles gesehen haben sie jedoch noch lange nicht, wie Le Blanc sagt: «Es geht weiter. Wir haben das Ende noch nicht erreicht.»



Hier war ewig kein Mensch mehr. (Video: Youtube/Global News)

(fee)