Massensterben konnte Seesterne nicht ausrotten

Der Strand von Newport Beach ist nicht wiederzuerkennen: Dort, wo vor vier Jahren unzählige Seesterne auf qualvolle Weise ihr Leben liessen, tauchen plötzlich ebenso viele wieder auf.

«Sie kommen mit gewaltiger Kraft zurück», sagte Darryl Deleske vom Cabrillo Aquarium in Los Angeles der Zeitung «Orange County Register». Im Süden Kaliforniens wurden sie dem Blatt zufolge in sogenannten Gezeitentümpeln beispielsweise in der Stadt Newport Beach gesichtet.

Grausamer Tod

«Vor einigen Jahren konnte man keine finden. Ich bin bis nach Kanada getaucht (...) und habe keinen einzigen Seestern gefunden», so Deleske.

Zwischen 2013 und 2014 waren Hunderttausende Fünfarmer unter mysteriösen Umständen dahingerafft worden: An ihren Körpern traten erst Wunden auf, dann zerfielen sie. Die Arme lösten sich dabei vom restlichen Körper ab und verwandelten sich in schleimige Klumpen. Möglicherweise tötet ein Virus die Seesterne.

Rückkehr auch an anderen Orten?

«Es ist gut, dass einige überlebt haben und sich fortpflanzen. Vielleicht ist die nächste Generation widerstandsfähiger», sagte Kaitlin Magliano von der Umweltschutzinitiative Crystal Cove Conservancy.

Wie sie hoffen viele Umweltschützer, dass die Neuankömmlinge der Krankheit besser gewachsen sind. Weiter die Küste hoch im Norden von Kalifornien und an der Küste des Staates Washington sterben weiterhin massenhaft Seesterne.

