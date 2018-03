Mysteriöses Objekt auf Südatlantik-Insel entdeckt

Es tönt nach einer Sensation: In der ewigen Kälte von Südgeorgien liegt ein UFO-Wrack. Davon berichtet ein Clip des auf Verschwörungstheorien spezialisierten Youtube-Kanals SecureTeam10, der seit gestern rund eine Million Mal angeklickt wurde. Der vermeintliche Beweis ist eine Aufnahme von Google Earth. Sie zeigt ein längliches Objekt, das hinter sich eine lange Spur im Schnee hinterlassen hat.

Zur Aufnahme, die von der kaum besiedelten britischen Insel vor der Küste der Antarktis stammt, fabuliert der Sprecher: «Es scheint fast so, dass etwas auf die schneebedeckte Oberfläche abgestürzt ist.» Es könnte aber auch ein im Eis festgefrorenes U-Boot sein, so der Verschwörungstheoretiker weiter.

Schaut man sich das Objekt auf Google Earth allerdings genauer an, stellt man fest, dass die Spur im Schnee zu einem Berggipfel zurückführt. Und am Fuss des Berges, dem 2935 Meter hohen Mount Paget, sind deutlich Schneebrocken auszumachen, die an einen Lawinenkegel erinnern.

Ein Block aus Gletschereis

Für den britischen Geologen Richard Waller ist denn auch klar, dass es sich hier nicht etwa um einen UFO-Absturz, sondern einen Lawinenabgang handelt. Der Wissenschaftler der Keele-Universität sagte der «Daily Mail»: «Ein Teil des Hängegletschers scheint abgebrochen zu sein, man sieht den Lawinenkegel am Fuss des Hanges. Das Objekt dürfte ein grosser Eisblock sein, der im Zuge des Abgangs noch etwas weiter gedriftet ist.» Die Spur zeige, dass der Block über einen schneebdeckten Gletscher geschlittert sei, bevor er gestoppt habe, so der Experte weiter.

Also keine Spur von einem UFO. Und wieder ist das Internet um eine Falschmeldung reicher, die bewusst gestreut wurde, um gutgläubige Menschen hinters Licht zu führen – und dabei das eigene Konto zu füllen

