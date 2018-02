Tumor so gross wie ein zweiter Kopf entfernt

Drei Jahre musste der Ladenbesitzer Santlal Pal aus dem indischen Bundesstaat Uttar Pradesh mit einem riesigen Hirntumor an seinem Kopf leben. Drei Spitäler erklärten ihm in dieser Zeit, dass sein Leiden unheilbar sei. Dann nahmen sich Ärzte um Trimurti Nadkarni vom Nair Hospital in Mumbai seiner an. Am Valentinstag entfernten sie dem 31-jährigen Patienten in einer sechsstündigen Operation den Tumor.

«Es war eine extrem respekteinflössende und komplizierte Operation», berichtete Nadkarni der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Der Tumor war genau 1,873 Kilogramm schwer und mass etwa 20 auf 30 auf 20 Zentimeter. «Wir haben nach der Operation recherchiert und sind zum Schluss gekommen, dass dies der bisher schwerste Tumor weltweit ist», so Nadkarni. Der Neurochirurg hatte 2002 bereits einmal einen 1,4 Kilogramm schweren Tumor entfernt.

Sehstörungen und Kopfschmerzen

90 Prozent des Gewebes befanden sich zwischen der Schädeldecke und der Kopfhaut. 10 Prozent lagen innerhalb des Schädels. Diese Masse übte starken Druck auf das Hirn aus. Der Patient litt deshalb an Sehstörungen und ständigen Kopfschmerzen.

Während der Operation schnitten die Chirurgen zuerst Pals Kopfhaut auf, entfernten den äusseren Teil des Tumors und öffneten dann seine Schädeldecke für den Rest. Der 31-Jährige erholt sich zurzeit auf der Intensivstation vom Eingriff. Die Ärzte hoffen, dass sich seine Sehkraft erholt.

Welcher Art der Tumor war, wird momentan untersucht. «Seine Genesung hängt stark vom Typ des Tumors ab», erklärte Nadkarni. Sollte dieser sich als krebsartig erweisen, müsste der Patient weitere Behandlungen über sich ergehen lassen wie Bestrahlung oder Chemotherapie.

(jcg/afp)