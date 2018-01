Affen bevorzugen Bad Boys

Schon drei Monate alte Babys wissen, was nett und was weniger nett ist. Sie wenden sich stets eher freundlichen Menschen zu – eine Vorliebe, die bis ins hohe Alter bestehen bleibt. Gemeines oder böses Verhalten wird unter Menschen dagegen abgelehnt.

Worauf stehen Bonobos?



Um herauszufinden, welche Art von Persönlichkeit Bonobos bevorzugen, führten Christopher Krupenye und Brian Hare mehrere Tests durch.



Unter anderem zeigten sie den Tieren animierte Videos, in denen eine Pac-Man-Figur versucht, einen Berg zu erklimmen. Hinzu kommt ein anderer Charakter, welche den Pac-Man entweder bei seinem Vorhaben unterstützt oder ihn daran hindert.



Anschliessend boten die Forscher ihnen zwei Apfelstücke an, von denen eines unter einem Bild des hilfreichen Charakters und eines unter eine Aufnahme des Boykottierers lag. Dann beobachteten die Anthropologen, welches Apfelstück die Bonobos zuerst ansteuerten. (Bild: Ch. Krupenye et al./Current Biology)

Bei den eng mit uns verwandten Bonobos liegt die Sache anders, berichten Anthropologen der Duke University in Durham im Fachjournal «Current Biology». Sie bevorzugen Tyrannen.

Viele Experimente, ein Ergebnis



In ihrer Studie mit 24 Bonobos, die in Gefangenschaft leben, wurden die Forscher Christopher Krupenye und Brian Hare immer wieder Zeuge, wie die Tiere sich unfreundlichen Menschen zuwendeten. Und zwar in jedem durchgeführten Experiment (siehe Box und Video).

Die Forscher vermuten laut Mitteilung, dass die Bonobos Gemeinheiten als Zeichen eines höheren Status interpretieren und deshalb versuchen würden, dominante Individuen auf ihrer Seite zu halten.

Deutliches Unterscheidungsmerkmal



«Für Bonobos könnte der Umgang mit dominanten Individuen einen besseren Zugang zu Nahrung, Freunden oder anderen Vergünstigungen bedeuten», so Krupenye. Ausserdem sei dann das Risiko geringer, selbst schikaniert zu werden – eine laut dem Anthropologen sehr archaische Haltung.

Menschen hingegen sind eher für eine kooperative Lebensweise bekannt: Sie grenzen in der Regel jene aus, die anderen Schlechtes tun. Und sie wissen, dass auch sie aussen vor sind, wenn sie anderen übel mitspielen. «Die Angst vor der sozialen Ausgrenzung hält uns in Schach», so die Forscher.

Diese Haltung ermögliche es den Menschen, sogar mit Fremden zusammenzuarbeiten, heisst es weiter. In anderen Worten: Die menschliche Vorliebe für nette Menschen bildet die Grundlage für den Erfolg des Homo sapiens.





