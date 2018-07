Das kann Magersucht einem Körper antun

Sei vielen Jahren leidet die 40-jährige Rachael Farrokh an Anorexia nervosa. Im April 2015 wandte sich die Amerikanerin, die wegen ihrer Krankheit alles verloren hatte, erstmals an die Öffentlichkeit. Seither lässt sie die Welt an ihrem Kampf teilhaben. Nach anfänglichen Erfolgen nach einer durch Spenden finanzierten Therapie musste die Kalifornierin auch immer wieder Rückschläge einstecken, wie das Video oben zeigt.

Leiden Sie an Essstörungen? Hier finden Sie Hilfe



Infos rund ums Gewicht:

feel-ok.ch



Beratung:

Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen AES (

Experten-Netzwerk Essstörungen Schweiz ENES (

