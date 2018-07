Was die Nussdiät für Männer tun kann

Will sich einfach kein Nachwuchs einstellen, sehen Paare oft keine andere Möglichkeit, als zu versuchen, mit ärztlicher Hilfe Eltern zu werden (siehe Infobox). Doch das ist aufwendig, nicht frei von Nebenwirkungen und kostet ordentlich Geld.

Geld, das man sich möglicherweise sparen könnte – zumindest wenn der Kinderwunsch an den Spermien des Mannes scheitert. Denn laut spanischen Wissenschaftlern verbessert schon eine Handvoll Nüsse am Tag die Qualität des Spermas.

14 Wochen lang Nüsse

Für die an der Jahrestagung der European Society of Human Reproduction and Embryology vorgestellte Studie hat das Team um Albert Salas-Hueto von der Universität Rovira i Virgili 119 Männer zwischen 18 und 35 Jahren in zwei Gruppen eingeteilt.

Die Teilnehmer assen während 14 Wochen zusätzlich zu ihrer normalen Ernährung 60 Gramm Mandeln, Haselnüsse oder Walnüsse. Die anderen ernährten sich weiter wie bisher. Alle Probanden mussten jeweils zu Beginn und am Ende des Untersuchungszeitraums eine Spermaprobe abgeben.

Verbesserungen auf ganzer Linie

Die Auswertung dieser Vorher-nachher-Vergleiche zeigte, wie viel der Konsum von ein paar Nüssen am Tag bewirken kann. So hatten die Männer, die geknabbert hatten, deutliche Verbesserungen bei der Anzahl (+16 Prozent), Vitalität (+5 Prozent), Motilität (+6 Prozent) und Morphologie ihrer Spermien (+1 Prozent).

Kurz: Sie hatten mehr Samenzellen, die besser in Form waren, schneller waren und sich weiter fortbewegten.

Doch obwohl die Resultate eindeutig sind, geben sich die Forscher vorsichtig, was die Prognose für Männer mit Fruchtbarkeitsproblemen angeht. Da alle Teilnehmer der Studie gesund und fruchtbar waren, sei nach wie vor unklar, ob die tägliche Ration Nüsse auch Männern mit Zeugungsschwierigkeiten helfen könne. Das sollen weitere Studien zeigen.

