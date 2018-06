Wer sein Interesse zeigt, ist sexuell anziehender

Die alte Weisheit, wonach man in der Liebe mehr erreicht, wenn man Desinteresse signalisiert, hat ausgedient. Zumindest, wenn es nach einem Team von Psychologen aus den USA und Israel geht. Sie sind in einer Studie zum Schluss gekommen, dass man von einem potenziellen Partner sexuell stärker angezogen wird, wenn dieser das romantische Interesse zu erwidern scheint.

Ist man hingegen unsicher, ob ein möglicher Partner auch interessiert ist, empfindet man ihn als weniger attraktiv. Dies ist das Ergebnis von sechs Experimenten, die die Forscher für eine im Fachjournal «Computers In Human Behavior» publizierte Studie durchgeführt haben.

Interesse zu zeigen macht sexy

In einem der Experimente mussten je 50 heterosexuelle Männer und Frauen einen Online-Chat führen. Danach wurde einem Teil der Gruppe gesagt, dass der Gesprächspartner eine Nachricht für sie hinterlassen, also Interesse angemeldet habe. Anschliessend erhielten sie ein Bild ihres Gegenübers und mussten beurteilen, ob sie die Person sexuell anziehend finden oder nicht. Das Bild stammte dabei immer von der gleichen Person des anderen Geschlechts. Die Teilnehmer, denen ihr Gegenüber Interesse signalisiert hatte, bewerteten dabei die Person auf dem Foto als attraktiver als jene, denen ihr Gesprächspartner keine Nachrichten hinterliess.

Co-Autor Harry Reis von der Universität Rochester in New York sagte dazu in einer Mitteilung: «Die Menschen empfinden mehr sexuelles Verlangen, wenn sie sich des Interesses ihres Partners sicher sind.» Dagegen könnten sich Menschen unbewusst vor einer möglichen schmerzhaften Zurückweisung schützen, indem sie sich von einem Partner distanzieren, bei dem die Gefahr besteht, zurückgewiesen zu werden, so Reis weiter.

Sich unnahbar zu geben, dürfte damit als erfolgsversprechende Taktik ausgedient haben. Zwar gibt Reis zu, dass seine Ergebnisse nicht deren endgültigen Todesstoss bedeuten, betont aber, dass diese Taktik nach seiner Studie definitiv im Sterben liege. Ausserdem sei deren Wirkung nie wissenschaftlich erwiesen worden. Es handle sich dabei höchstens um eine Art Volksglaube.

